美国朝鲜政策特使今访北京 中国外交部表示欢迎

美国对朝鲜政策特别代表比根今天将访问北京。中国外交部发言人耿爽周三表示，中方欢迎比根针对半岛问题来访并展开沟通，有关官员将会见比根。

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路透社报道，美国国务院此前表示，朝鲜问题特使比根将于周四到周五访问北京，此前中国与俄罗斯提议解除联合国对朝鲜的部分制裁。比根本周在会晤韩国与日本官员后前往中国。

最近几周美朝关系趋于紧张，朝鲜进行了一系列武器测试，并与美国总统特朗普展开口水战，引发对两国可能重新回到冲突路线的担忧。

比根周二结束为期三天的访韩行程，他在韩国试图挽救美朝谈判，但朝方似乎并未回应他对于讨论“所有关心的问题”的呼吁。

中俄两国周一向联合国安理会提交有关朝鲜半岛问题的决议草案，要求解除对朝鲜的部分制裁，以鼓励平壤当局针对朝鲜半岛无核化议题重启与美国的谈判。

对于中俄联手建议撤销对朝鲜的部分制裁，美国认为目前并非放宽时机。

中国外交部发言人耿爽周三在例行记者会回应指出，欢迎比根来访针对朝鲜半岛问题进行沟通，中方有关官员将会见比根。

据耿爽的说法，决议草案主要包括三方面内容，一是重申各方应该致力于实现朝鲜半岛无核化；二是敦促美国与朝鲜继续对话，呼吁恢复六方会谈；三是决定根据朝鲜遵守决议情况，解除部分对朝鲜制裁措施。

朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普自去年6月以来共举行了3次高峰会谈，朝鲜并宣布暂停核子与洲际弹道导弹测试，但由于一直未见制裁松绑，朝鲜再度扬言将在年底前送上不祥“圣诞礼物”。