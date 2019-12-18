美国特使板门店落空后欲访北京

美国试图从外围敦促朝鲜去核谈判。美国朝鲜政策特别代表比根将于访日之后的19～20日访问中国，就朝鲜问题进行磋商。当初只宣布将访问日韩两国。据分析，在朝鲜指定为对美谈判期限的年底临近的情况下，美方也希望与中方就应对朝鲜确认合作。此前比根在韩国访问3天，没有促成与朝鲜接触。

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据路透社消息，美国朝鲜问题特使比根本周将访问北京。美国国务院周二表示，朝鲜问题特使比根(Stephen Biegun)将于周四与周五访问北京，此前中国与俄罗斯提议解除联合国对朝鲜的部份制裁。

比根本周将在会晤韩国与日本官员后前往中国。

最近几周美朝关系趋于紧张，朝鲜进行了一系列武器测试，并与美国总统特朗普展开口水战，引发对两国可能重新回到冲突路线的担忧。

比根周二结束为期三天的访韩行程，他在韩国试图挽救美朝谈判，但朝方似乎并未回应他对于讨论“所有关心的问题”的呼吁。

据共同社报道，美国国务院17日宣布，朝鲜政策特别代表比根将于访日之后的19～20日访问中国，就朝鲜问题进行磋商。当初只宣布将访问日韩两国。据分析，在朝鲜指定为对美谈判期限的年底临近的情况下，美方也希望与中方就应对朝鲜确认合作。



比根15日起访问韩国，与该国总统文在寅等人举行了会谈。在韩期间比根举行罕见的记者会，呼吁朝鲜重返谈判桌等，力争早日重启美朝磋商。

据美国国务院称，比根将在北京与中国官员举行会谈，就应对朝鲜方面“国际团结”进行磋商。中国与俄罗斯16日对联合国安理会各理事国出示了要求部分放宽对朝制裁中禁止出口等措施的决议案，相关国家步调混乱令人担忧。