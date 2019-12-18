邱垂正指江胡九龙治水错少 习近平一尊或陷新毛泽东陷阱

台湾今天举办“展望2020两岸与国际大势”座谈会，台湾陆委会发言人邱垂正今天表示，随着美中冲突持续、中国大陆经济成长下滑，中共领导人习近平2022年寻求连任面临更大内部压力，而过度集权领导风格，恐将陷入“新毛泽东陷阱”。

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据中央社今天报道说，邱垂正指习近平权力集中，将陷入新毛泽东陷阱。

消息指台湾陆委会副主委邱垂正18日表示，中共领导人习近平2022年寻求延任面临更大内部压力，加上接班人选不明朗，恐将陷入“新毛泽东陷阱”。据邱垂正认为，习近平2018年推动修宪寻求连任，破坏中共已故领导人邓小平建立的接班机制，未来可能像毛泽东一样，选择符合个人利益的人选接班，而非符合整体中国大陆社会利益。

该报道说，台湾国策研究院下午举办“展望2020两岸与国际大势”座谈会，大陆委员会副主任委员兼发言人邱垂正在座谈会上，就“展望2020两岸大趋势”发表主题演讲，并作上述表示。

对于美中冲突与中国大陆近期高涨的民族主义，邱垂正认为，这与中共专制独裁本质，以及当局维护极权统治、政权生存有关。邱垂正表示，中共前任领导人江泽民、胡锦涛任内，采取“九龙治水”的集体领导，因此少见决策错误。习近平则高度权力集中化，增添决策错误风险。据他指出，中国大陆经济因结构转型面临成长下滑，习近平恐怕无法在2022年中共第20次全国代表大会上，以“经济发展”成绩换取寻求连任正当性，必须仰赖民族主义与爱国心，加强对内社会管制，以及对外扩张。台湾与国际社会必须审慎因应。

该报道称，邱垂正提到，由于习近平定于一尊，破坏了邓小平定下的接班机制，使得独裁政权最严重的“接班问题”浮现。习近平极有可能陷入“新毛泽东陷阱”，即是循着中共已故领导人毛泽东前例，挑选符合个人利益的接班人，这对中国大陆人民并不利，也将增添政权不确定性。

中央社说，中国大陆台商组织“全国台湾同胞投资企业联合会”今天在报章上刊登广告，批评政府修订“反渗透法”是“再弄恶法、民心不宁”。邱垂正在会后接受采访时，对于媒体记者相关提问表示，“反渗透法”是弥补现行法令漏洞，防堵境外势力借由“在地协力者”在台违法从事捐赠政治献金、助选、游说、破坏集会游行及社会秩序、传播假讯息干扰选举等。