香港或雪上加霜 传北京拟自美部分直接进口不再转港

中美达成首阶段贸易协议后，中国为了达到协议的采购额，计划重新向美国购买乙醇，取消或豁免相关的关税，更考虑将经由香港到中国内地的美国货改为直接进口，彭博社周二引述消息报道说，此举恐怕进一步打击香港的经济。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道说，中国拟直接进口美货，不经香港转口。消息并指香港的转口贸易或受中美贸易协议影响。

该报道说，根据首阶段贸易协议，中国未来2年要加码采购2000亿美元的美国货，因此如何达标成为中国的难题。有知情人士向彭博社透露，中国对此准备了2个方案，其一是恢复从美国进口乙醇，有意取消或豁免向该种燃料征收关税。

另一个方案则从香港着手，消息指中国考虑重新安排现时香港的转口贸易，未来美国货直接运送到内地，不再经香港转口，如此一来每年约100亿美元经香港转口的美国货，改为直接运往内地。由于美国不把经香港转口到内地的货物算作中美贸易的一部分，因此有关方案可增加中美双边贸易额。

报道引据知情人士指出，中国慎重考虑更改香港转口贸易的方案，担心这会进一步打击因修例风波而重创的香港经济，以及加剧内地与香港的政治紧张局势。