世行称中国明年经济增长5.9%

世界银行今天估计2019年中国GDP增幅将下降至6.1%，预计2020年将降至5.9%，2021年再降至5.8%。世银专家并建议中国当局应容许速度放慢但更安全的成长，持续更深层次的结构性改革。据信这是第一家国际金融机构正式报告中国明年经济增长低于百分之6。

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据中央社今天报道说，世银称中国2020经济成长率将降至5.9%。世界银行（The World Bank）是19日在官网发表2019年12月期“中国经济简报：周期性风险与结构性改革要务”，作以上表示。

据报告指出，中国今年前3季的GDP（国内生产毛额）成长从2018年的6.6%放慢至6%。投资成长减速，受到国内融资条件紧缩、投资者信心减弱、贸易政策不确定性上升以及外部需求疲软等因素的综合影响所拖累。

据报告称，消费成长虽然相比2018年的异常高水准有所放慢，但在实际可支配收入强劲成长的支撑下仍保持相对韧性。净出口对成长做出了积极贡献，反映出进口大幅收缩足以抵消了出口下滑的影响。报告估计，从国内来看，经济成长可能受到金融业去风险化的潜在不利影响，考虑到去风险化对私营部门融资产生的非对称影响和无序过度去杠杆化的风险。外部风险包括主要经济体、尤其是欧洲部分国家经济放缓幅度超过预期，以及全球贸易和投资疲软。

报道说，世界银行中国局局长芮泽（Martin Raiser）说，中国需要审慎地进行政策平衡以减少成长面临的周期性风险，与此同时坚持必要的经济去杠杆化，这可能需要在短期内容许速度放慢但更安全的成长。他说，如果下滑风险导致成长急剧减速，中国当局拥有采取行动的政策空间，但应对方式需要与预期的转向以消费、服务业和私人投资的经济再平衡以及减少金融业和企业风险保持一致。

该报道说，世界银行中国首席经济学家艾卡思（Sebastian Eckardt）表示，持续而深入的结构性改革对于稳定潜在成长率和实现经济再平衡是必要的，包括采取措施加强市场竞争和取消对私营部门在非战略性行业、特别是服务业投资的限制。他说，这有助于提振中国的长期成长前景，增强投资者信心，帮助化解双边贸易紧张局势。