中国外交部战狼式外交 反响不太好

中国两名外交官遭美国驱逐，三十年没有过的事，中国外交部隐瞒了三个月，直到美媒捅出来，才痛斥美方要纠错。有网民问：三个月的时间干什么去了，现在才小题大做？有分析指，这是中国外交官战狼式风格受挫的一个明显标志。

广告 继续浏览后续

明明人家说了前面是禁区，不能进，中国外交官还要进，大约闯惯了。让人家出动消防车拦住，还自我辩护说，没有听懂警卫的英语，中国驻美的外交官，情报官，听不太懂英语，让人不好相信。美方认为 ，他们试着闯，看能否闯过去，能走多远，在试探底线。

这两名外交官，是真的有点战狼，就是说在行动，而且是在美国的土地上，然后被驱逐了，但一般中国外交官的战狼行为，更多是口头上的，产生的反作用却很大。

比如，中国外交部发言人发言总是气鼓鼓，响当当的，剽悍辛辣，给外界留下很深印象。华春莹近期的发言就被指为典型的“战狼式”外交语言，12月11日，记者就媒体报道中方威胁如果法罗群岛不与华为签署5G协议，中方将取消与其签署的自贸协议一事，华春莹却质问提问题的记者，“你是不是觉得中国还处于这样一个时代？”接着说“美国可以满世界抹黑、攻击、打压中国，而我们连名字都不可以提，更不能还嘴……我告诉你，这样的时代一去不复返了!”

记者是提问题的，否则就不是记者，但是外交部发言人常常是直接对着记者而来，12月9日，就好象配合好的，『环球时报』记者请外交部发言人华春莹就两部中国新疆反恐纪录片“西方媒体选择性失语”作何评论，这个梯子送得及时，华春莹接过来便对西媒记者发出连珠炮般的评论：质问“你们为什么没有报道？”她斥责西方记者对“涉疆问题的弥天大谎”“你们趋之若鹜，而当新疆的事实和真相展现在我们面前时，你们却唯恐避之不及。这是为什么？你们在担心什么？你们在害怕什么？”

早就有媒体指出，其实战狼式外交语言与外交部长王毅有重大关系，2016年6月1日，一名加拿大女记者就铜锣湾书商接二连三失踪事件追问访加的王毅如何看中国人权问题时，王毅气急败坏，手指记者反问：“你去过中国吗？”“知道中国从一穷二白，帮助六亿摆脱贫困吗？”“知道中国人均8000美元的第二大经济体吗？”“知道中国把保护人权列入到宪法当中了吗？”

王毅的这句话，后来成为网络形容官方应对媒体发问的一句名言：“你去过中国吗，你了解中国吗？你什么时候去的？你知道中国把人权写入宪法吗？”不过，王毅这两天访问欧盟，态度有些变化。年内欧盟与中国将有两个峰会，他是来做准备的。他有一个发言，其中有一段大意是欧盟不要以为中国是发达国家了，其实还不是，因此不要什么都要求“对等”。

11月底，中国驻英大使刘晓明受访英国BBC，主持人萨克就香港局势，中国民主问题提问时，刘大使数度打断记者，他的风格有点类似王毅，咄咄逼人。当主持就中国为何如此监控民众一事提问时，刘晓明质疑记者“你去过中国吗？”幸亏此人去过，刘晓明接着质问：“最近一次去中国是什么时候”。回答大约三年前。刘晓明总结：“在中国，人民是很自由、很幸福的。难道你没有感受到吗？”

这段对话被称为激辩，很让一些民族主义者自得，访谈前段，萨克就问刘大使，如果他坚持认为中国人民生活幸福，那中国政府为何如此害怕不同意见？刘晓明：“我们并没有害怕任何不同意见。”萨克：“中国到底有多少政治犯？”刘晓明：“中国没有政治犯”。萨克：“这不是事实”。刘晓明：“……被关进监狱的人，是因为他们违反中国法律”

中国的大使们也许日常并不全是这样说话，他们这是在执行外交部，或者说是习近平的强硬外交路线吧？

但战狼式作风容易引起反感，对以外交为天职的外交官，恐怕不太有利。最新的一例就是中国驻瑞典大使桂从友引起驻在国反感，瑞典给铜锣湾书店店东，遭北京扣押至今的桂民海颁奖，桂从友公开威胁瑞典要实施经济制裁，结果遭到瑞典两个在野党提出要求，将桂从友驱逐出境，理由是他以桂民海事件直接威胁瑞典。

战狼式外交模式，挑战西方，引起西方社会反感。美国皮尤研究中心今年针对32国度一项调查显示，中国对世界的影响力与日俱增之际，国际社会对中国的好感度却没有同时增加，而是明显下滑。美国高达60%的民众对中国持负面观感。

外交部的外交努力是不是还不够呢？