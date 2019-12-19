中英联合声明35周年 伦敦促北京在港与示威者对话

值此中英联合声明发表35周年之际，英国外相拉布 19日发表声明指出，香港正在经历回归中国以后最混乱动荡的时期，英国与中国之间的协议明确表示，香港的高度自治与自由50年保持不变，包括言论自由、司法独立与法治权利，对于香港的繁荣与生活方式都至关重要。中国一直将英国对香港危机的批评斥为干涉内政，并指中英联合声明走入历史不具备任何现实意义。

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据美国之音今天报道说，中英联合声明签订35周年，英国外相(Dominic Raab)敦促北京与香港示威者对话。据拉布强调，英国非常认真严肃看待这些承诺，保证香港未来成功与稳定的唯一方式，就是尊重这些承诺，经由有意义的政治对话，解决香港人的合理担忧。

该报道说，香港反送中运动已经持续超过6个月，并爆发多次警民冲突，截至本月16日为止，遭到逮捕的人数是6105人，超过了目前正在香港监狱服刑的人数。

据1984年12月19日签订的《中英联合声明》宣示，香港1997年从英国殖民地回归中国之后，仍然可以保持高度自治与资本主义生活方式50年不变。