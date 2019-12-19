六死失事现场四名警察笑得乐不可支疑似陕西贪官“上身”

陕西前安监局局长杨达才2012年因为在一宗36人死亡的巴士失事现场露出一个不恰当的笑容而遭撤职查办，想不到今天香港也有杨某的信徒。香港18日发生一宗严重巴士车祸，一辆属于九龙巴士公司的双层巴士在粉岭公路失事，导致6死39伤的重大车祸，56岁的司机已因危险驾驶而被捕。事后大批消防员和警员到场抢救和调查，但根据香港电台的视频显示，现场有四名警员竟然不知何故笑得乐不可支，网民对此大为光火，直斥“黑警”漠视人命，冷血。但在警察当道的今天香港，他们的命运相信要比陕西的杨某幸运得多。

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该双层巴士怀疑猛力撞向路边大树而导致多名乘客伤亡，大批警员事后到场调查意外成因，并登上巴士上层搜集证物，不过有网民发现在电视直播视频中，见到有四名身穿防暴装备的警员，竟站在意外现场附近个个笑容可恭。从画面所见，当时四人身后就是撞至毁烂不堪的肇事巴士，网民并把警员笑得合不拢嘴的画面截图放上网，引起其他网民猛烈批评，纷纷留言指摘该4名警员不尊重死者，冷血，“黑警好开心”、“有啥好笑”。

据了解，该批警员其后已经即时戴上口罩，因此在之后的电视直播片段中，包括该四名警员及其他在场警员都已戴上口罩。

警员在死伤者旁笑得乐不可支，警方的警察公共关系科（PPRB）也好不了多少。18日下午PPRB的官方网页在发布这则令人伤感的消息时，竟然用红底黑字公布，网民还以为有什么天大的喜讯。在网民一轮猛批之后，PPRB已悄然将“红色喜讯”消息删除。

陕西安监局局长杨达才七年前以领导身分视察一宗巴士着火焚烧导致36名乘客烧死的现场，官方的照片显示杨领导在现场指挥救援工作，但他却一直面带微笑，网民为此而大为愤怒，一股怒气转而人肉搜索，发现杨某之前的官方照片上经常带上不同牌子的名表，后被网民称之为“微笑的表哥”。事后后五个月，即2013年2月21日，他因贪腐罪名被移送司法机关。