刘欣与吴百纳10月访谈或技术原因枪毙了

官媒“中国环球电视网”(CGTN)近日决定不播出英国驻华大使吴百纳(Barbara Woodward)的专访。英国驻华大使吴百纳在10月份接受了中国环球电视网知名主播刘欣的采访，并被问及香港问题。该电视台以“技术性理由”为由，决定不播出这场专访。英国大使馆表示失望。

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据自由亚洲报道，英国驻华大使专访谈及香港，央视决定不予播出。中国官媒“中国环球电视网”(CGTN)近日决定不播出英国驻华大使吴百纳(Barbara Woodward)的专访。英国驻华大使馆周三对此表示失望。

报道称，法新社引述一名英国使馆官员说，吴百纳在10月份接受了中国环球电视网知名主播刘欣的采访，并被问及香港问题。但电视台以“技术性理由”为由，决定不播出这场专访，令人失望。

据这名官员在推特上说：“这场专访是就中英关系展开的一场吸引人的讨论，观众想必会喜欢。不幸的是，这凸显了我们在与一个受到高度控制的媒体进行合作时所面临的挑战。”他拒绝透露吴百纳的谈话细节。