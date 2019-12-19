临时协议握手后 中国再购美国免关税大豆

中美两国签了临时贸易协议后中国第一次购买美国大豆。据一名美国交易商证实，周二共售出两批船货，约12万吨。另一位美国交易商表示，售出四艘船货，而一位中国交易商称，至少订购了六艘，或逾40万吨船货。此前中国政府向进口商发放了新一轮关税豁免配额。

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据路透社报道说，中美贸易协议达成后中国首次采购美国大豆。

中美两国交易商称，中国进口商周二购买了至少两艘美国大豆船货，不久前中国政府向进口商发放了新一轮关税豁免配额。据交易商称，这是美国上周宣布与中国达成临时贸易协议以来的首笔销售，也可能是全球最大供应国巴西新收割的大豆下月开始流入市场前，中国最后一次大规模采购美国大豆。

据一名美国交易商证实，周二共售出两批船货，约12万吨。另一位美国交易商表示，售出四艘船货，而一位中国交易商称，至少订购了六艘，或逾40万吨船货。

该报道说，尽管美国言之凿凿地表示，作为“第一阶段”协议的一部分，中国同意将把美国农产品采购规模提高至创纪录水平，但作为规模最大的美国对华出口农产品，大豆对华销售仍远低于历史水平。由于非洲猪瘟导致中国一半的猪群死亡，中国对大豆的需求已有所下降。大豆被加工成动物饲料和食用油。

市场分析师和交易商一直质疑，中国对美国农产品及相关产品的采购将如何从明年开始达到美国人设定的400-500亿美元的目标。中国对美国农产品及相关产品的采购在2013年触及290亿美元的峰值。

这两名美国贸易商表示，10-15艘，或60万-105万吨船货被授予关税豁免配额。这两名交易商要求匿名，因没有接受媒体采访的授权。他们说，进口商上月获得但没有使用的配额，在没有警告的情况下被取消。

熟悉北京计划的另外两名贸易方面的消息人士表示，既然初步协议已经达成，中国将会更多、更频繁地发放此类配额。交易商估计，在巴西新收割大豆进入市场前，中国大豆压榨商需要约100万吨美国大豆。据一家中国进口商的一位交易员表示，"我认为在这批采购之后不会有更多买盘，因为中国市场现在不需要很多美国大豆，"一家中国进口商的一位交易员表示。该进口商已订购了2020年中以后交割的巴西大豆。

这位交易员说，自上周达成贸易协议的消息传出以来，大豆压榨业务的利润率已经下降。

路透社引据一位美国大豆出口贸易商说，在明年1月中以前，美国大豆价格具有竞争力，而此后巴西大豆出口价格具有竞争力。另一位美国交易员说，巴西大豆价格在2月往后才低于美国大豆价格。