复旦南京陕西等院校章程插入“坚持共党领导”删掉“思想自由”

根据彭博通讯社报导，上海复旦大学、南京大学以及陕西师范大学等大专院校，最近由于校方将“坚持中国共产党的领导”、“全面贯彻执行党的路线方针政策”等字句硬生插入学校的章程，并同时删除“思想自由”、“师生治学、民主管理”等内容，引起师生和网民不满，但网上反对言论很快就被删除。

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报导指出，当上海复旦大学的师生获悉校方将“思想自由”从学校章程删掉，改而加入接受中国共产党全面领导，普遍都感到愤怒。这个星期三，有学生在大学的饭厅集体唱校歌。复旦大学的校歌歌词，开首四句即为“复旦复旦旦复旦，巍巍学府文章焕，学术独立思想自由，政罗教网无羁绊“。学生唱校歌过程中有保安员试图劝阻但未果。

上述三家大专院校章程修改一事片刻间在网上成为热议话题，微博一条关于复旦修改章程的发文，有140万的点击率。

复旦大学英语语言文学系教授曲卫国在微博上反对修改章程，因为这有违学校的精神，而且亦未经教师们的讨论。不过曲的发文很快就被删除；另有网民则引用《少年维特的烦恼》中的主人翁比喻复旦大学，该网民称“少年维特现在也要积极申请入党了“。

复旦大学经修改后的章程，其序言中第二段原本是“学校的办学理念是其校歌所传颂的学术独立和思想自由，强调学术的价值在于探究真理，守护文明，正谊明道，不计其功”，但修订后“思想自由”被删除，添加“爱国奉献”，以及一些据称是上海市政府的宣传语句，“海纳百川、追求卓越”、“学校倡导‘文明、健康、团结、奋发’的校风和‘刻苦、严谨、求实、创新’的学风”。

序言第三段，“初志”被改作“初心（习近平经常挂在嘴边的勿忘初心）”，“坚持学校办学定位，致力于培养服务国家和民族未来的各类人才”，被长篇幅的“学校坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位和社会主义办学方向，扎根中国大地办大学，始终为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。立足中国特色社会主义新时代，学校落实立德树人根本任务，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的使命，坚持自身特色的办学定位”取代。

在大学管理方面，章程中原本是表明“接照党委领导、校长负责、师生治学、民主管理的基本原则运行”，修改后就变成“实行中国共产党复旦大学委员会领导下的校长负责制，推进中国特色现代大学制度建设”。学术研究方面，“师生依法独立自主开展学术研究”，“独立”二字被删除，只剩下“依法自主开展学术研究”。

此外，校长的主要职责亦有被修改，添加“贯彻执行党的教育方针”、“依法治校”、“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”、“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，在师生员工中培育和践行社会主义核心价值观”、“做好统一战线工作”等字句。

复旦大学最高学术机构学术委员会的产生办法，亦因此而有所修改。“学术委员会委员由各学术分委员会提名”、“选举产生”、“学校党政领导不参加学术委员会”等内容被删除，变成“委员由学校不同学科、专业的教授及具有正高级专业技术职务的在职人员担任”、“依照民主集中制原则产生”；甚至复旦大学将会设置“教材委员会”，“在学校党委领导下，对学校教材建设、使用与管理工作进行指导、审议和监督”，主要职责是“贯彻党和国家关于教材工作的方针政策，指导和统筹全校教材工作”。

彭博引述教育部指出，经过热烈的辩论之后，教育部已经移除复旦和陕西师范大学被修改后的章程内容，以较为简洁的字句表达增补的内容。目前未悉南京大学的章程是否有所改动。