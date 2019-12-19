成竞业今罕开新闻会斥澳大利亚谴责中国间谍干预与新疆人权

中国驻澳洲大使成竞业今天罕见举行记者会，捍卫中国政府并驳斥澳洲对侵犯人权、间谍活动与介入澳洲政坛等指控。

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据法新社今天报道说，中国驻澳大使驳斥澳大利亚指控中国侵犯人权与渗透 。

中国驻澳洲大使成竞业今天罕见举行记者会，捍卫中国政府并驳斥澳大利亚对侵犯人权、间谍活动与介入澳大利亚政坛等指控。法新社使用了罕见字眼。

成竞业在堪培拉的中国大使馆举行记者会，以「十足假新闻」形容外界有关中国在新疆拘禁超过100万维吾尔穆斯林的报导。据他指出，中国在新疆的作为「无涉人权与宗教压迫，而是打击恐怖主义并防患未然」。

该报道称，对于澳大利亚近期有多位前、现任官员指控中国在澳洲进行大规模间谍活动与政治渗透，成竞业也全盘否认，称相关指控「毫无根据」。

该报道说，澳大利亚高度仰赖与中国贸易，目前中国仍是澳洲出口重要资源与民生必需品的最大市场。但两国关系近年除前述议题外，还因中国以间谍罪名逮捕知名华裔澳洲作家杨恒均而恶化。

据中国官员今天透露，杨恒均在中国狱中健康情况良好。

法新社说，在今天记者会两周前，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）发动高级别的情报任务，对抗介入澳洲的外国势力，此举被广泛视为针对中国。

报道称，成竞业坦承中澳关系的紧张加深，称2019年是双方关系复杂的一年，成竟业指，「但我想强调两国之间务实合作与交流，以及双方合则两利的重要」。