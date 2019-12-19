挺维言论后 厄齐尔被中国电子游戏删除形象

土耳其裔德国足球运动员厄齐尔（Arsenal MesutÖzil）有关新疆维吾尔穆斯林的表态激怒了北京。网游《实况足球》（Pro Evolution Soccer，PES）的中文版删除了厄齐尔的角色，这是周四，经销商向媒体透露的消息。

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非常流行的网络游戏《实况足球》在中国的发行商 中网网络巨头网易，周四证实，由于厄齐尔的“极端言论”，游戏将其角色删除。

上周五（12月13日），阿森纳足球俱乐部的十号球员在社交网络上强烈谴责中国针对恐袭在新疆实施的安保措施。他在推特和即时电报（Instagram） 网站上愤慨地表示：“可兰经被焚……清真寺被毁……伊斯兰学校被禁...宗教知识分子一个接一个地被杀...兄弟们被迫送往集中营” 。

网易表示：“这些评论震惊了中国球迷的感情，违反了爱与和平的体育精神”， 在美国上市的这家中国集团还补充说：“我们不能理解，不能接受，不能原谅这一评论。”

上周六（12月14日），阿森纳俱乐部已经与自己的土耳其籍中场球员拉开了距离，阿森纳称球队“始终坚持不参与政治的原则”。

但这一表态并没能阻止中国央视取消了周日，这家伦敦球队与曼彻斯特城市队比赛的转播。此外，网络媒体平台PPTV也是如此。

法新社指出，维吾尔激进分子曾发动多次针对中国的恐袭，尤其是2014年，在昆明火车站的持刀袭击（31人死亡），以及在新疆首府乌鲁木齐的一家菜市场进行的爆炸袭击（39人死亡）。

人权组织、研究人员以及华盛顿都指责北京在新疆的政治教育营中拘禁了多达100万穆斯林，其中主要是维吾尔人。

北京否认了这一数字，并称这些营地是为了帮助当地民众找到工作，并使他们远离伊斯兰极端主义和恐怖主义诱惑的职业培训中心。