日本防卫相会见中国中央军委副主席和国防部长

日本防卫大臣河野太郎和中国国防部长魏风河在北京会晤之前出席了欢迎仪式 2019年12月18日

日本防卫大臣河野太郎18日在北京与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行会谈，也与中央军委副主席许其亮举行了会谈。这是日本防卫大臣时隔10年的访华。

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谈持续1小时50分钟，河野太郎在会谈开始，提及中国公务船不断进入钓鱼岛水域，要求中国方面在海域的活动保持自制，他指出：“日本方面对在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围海空活动的中国公务船和飞机持续感到强烈担忧。”

就香港问题，河野提出希望以和平方式解决。

河野还提及中国推进在南海建立人工岛并使其军事据点化，强调非军事化的重要性。

双方就包括日本海上自卫队与中国海军的舰船互访在内、促进自卫队与人民解放军的防务交流达成和扩大防务部门间的高层对话达成一致。

魏凤和在会谈时指出，中日是一衣带水的邻邦。在两国领导人战略引领下，中日关系重回正轨。中方愿同日方一道，切实落实两国领导人重要共识，加强防务交流，深化务实合作，妥处矛盾分歧，积极构建建设性双边安全关系，推动两国关系持续稳定发展。

中央军委副主席许其亮也在18日会见来访的河野太郎。许其亮在会见时说，中日地缘相近、文化交融、利益交汇。习近平主席和安倍晋三首相就共同建设契合新时代要求的中日关系达成重要共识，引领两国关系向好发展。

河野太郎说，日方愿与中方坦诚交流，增进了解互信，共同维护地区的和平与稳定。