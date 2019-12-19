杜特尔特或大翻脸 今早下令军队占领所有争议菲岛屿

菲律宾强人总统杜特尔特今日突然对该国军方下令，占领所有争端岛屿。此命令改变其上任以来搁置南海主权，争取中国合作的态度。目前没有进一步消息证实菲律宾军方已经动作，向有争议岛屿动手。

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据联合新闻网今天报道说，翻脸，杜特尔特下令菲律宾部队占领所有争端岛礁。该消息说，南海各国主权声张重叠，中国虽将绝大部分的海域划归己有，各声索国并不让步。

菲律宾强人总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)今日突然对该国军方下令，占领所有争端岛屿。改变其上任以来搁置南海主权，争取中国合作的态度。

报道引据《南华早报》(South China Morning Post)消息，杜特尔特已命令军方占领有争议的南中国海的菲律宾所有岛屿，并加强其防御力，以宣扬该国的主权，他说这是一场控制该地区领土的竞赛。据杜特尔特今日表示，应该在菲律宾在南沙群岛所拥有的九至十个岛屿，礁石和浅滩上兴建工事。

报道称，杜特尔特说，他可能会在独立纪念日访问其中的Pag-asa岛，并竖立菲律宾国旗。他说，已经有预算资金用于修复那里的跑道，那里是一个小型捕鱼社区和菲律宾部队驻地。

该报道说，杜特尔特在访问有争议的南沙群岛附近的西部巴拉望岛一个军事营地时，他告诉记者：“看起来每个人都在争夺那里的岛屿，所以我们最好生活在那些仍然空置的岛屿上。”

消息说，尽管东南亚各国提出异议，但中国仍将南海绝大部分海域划归己有，并兴建人工岛礁，还在其上铺设战机跑道。

报道称，杜特尔特上任后，搁置前总统阿基诺三世（Benigno Aquino）在海牙国际仲裁法庭争取到的有利判决，对中国采取友好立场。他的毒品战争夺走数千条人命，引发国际谴责。他也转向中国，争取数十亿美元的投资和赠款。但是这位强人今天稍早改变了语调，说现在该是时候“在那儿竖立建筑物并升起菲律宾国旗了”，并表示：“我已下令武装部队占领所有岛礁。...至少，让我们了解我们现在的情况，并在那里强调它是我们的。”