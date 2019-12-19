清华共青团委办公室主任朱小亮传深夜自主坠河身亡

中国北京一公安分局日前接报，证实28岁清华大学团委办公室主任朱小亮堕河身亡，尸表无外伤，未发现遗书等物品，经现场勘查，已排除刑事案件嫌疑。

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据中国时报今天报道说，清华大学共青团干部朱小亮疑酒醉堕河亡。

该消息说，公安分局日前接报，证实28岁清华大学团委办公室主任朱小亮堕河身亡，尸表无外伤，未发现遗书等物品，经现场勘查，已排除刑事案件嫌疑。

报道引述星岛网消息，经了解，16日17时40分，朱小亮与34岁清华大学团委书记、31岁清华大学团委副书记鄂炎雄一同到苏州街白家大院，与44岁，中科协青少年科技中心院校合作处处长范体宇聚餐，22时许结束，期间四人共喝了四瓶白酒，朱小亮、王前、鄂炎雄三人一同乘网约车返校。 ￼

该报道说，朱小亮独自在清华大学中楼一号楼北侧校河河道一无名桥附近下车，后在附近长椅坐着休息，0时9分朱小亮起身自主走向河边，后坠入河中，翌日上午，清华大学团委副书记铁强在下车地点附近查找该人时，发现该人溺毙并报警。

消息没有解释朱小亮深夜自主走向河边及坠河是否是目击者证实所叙。