疑谍影? 又一中国女欲闯特朗普海湖庄园遭捕

图为特朗普在佛州海湖庄园远眺

中美谍争未息，又传出一名中国籍女子企图闯入海湖庄园遭到逮捕。该名妇人擅自进入特朗普消假庄园后遭拒绝与请出后，又偷进并拍照。目前该女子被当地警方拘捕。

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据世界日报报道说，又一中国女子闯海湖庄园被捕。

特朗普总统的私人度假村海湖庄园，18日又有一中国籍女子企图闯入遭到逮捕。

据该报消息说，特朗普总统位于佛罗里达州的私人度假村海湖庄园(Mar-a-Lago)，18日再度传出有中国籍女子企图闯入结果遭到逮捕的事件。佛州棕榈滩(Palm Beach)警察局发言人奥葛罗德尼克(Michael Ogrodnick)指出，56岁妇人陆静(Jing Lu，音译)迳自进入海湖庄园，保全人员发现之后，要求她离开。

据奥葛罗德尼克表示，这名妇人后来再度回到园里，并且开始拍摄照片，这时候警局已经接获通报，员警也赶抵现场，将她当场逮捕。

该报道说，根据警方调查，陆静的入美签证已经过期。警方表示，被捕之后，陆静表示要行使律师权。

据奥葛罗德尼克指出，陆静以街头滞留罪(loitering，又称游荡罪)及徘徊罪(prowling)罪嫌被捕，押入棕榈滩郡立监狱(Palm Beach County Jail)。

报道称特朗普集团(Trump Organization)并未针对这起事件发表评论。

报道也引述媒体指出，特朗普计划20日到海湖庄园，与家人一起度过两周的耶诞假期。陆静擅闯海湖庄园时，特朗普以及其他家族成员都不在园内。

这起事件是在过去一年当中，第二起中国女子闯入海湖庄园而遭逮捕的事件。早前因闯海湖庄园，一名中国女遭判8个月，下周刑满即遣返。来自上海的33岁妇人张玉婧今年稍早私闯海湖庄园，今年3月底遭到逮捕。今年9月，遭到非法入侵(trespassing)、对联邦干员说谎等罪名起诉的张玉婧被法院裁定罪名成立。

该报道说，在张玉婧被捕之后，特朗普曾对媒体表示，对于海湖庄园的安全问题并不担心。他也形容这起事件为“小差错”。不过，部分民主党人士及政府监督组织则表示，外国政府可能利用海湖庄园做为接近特朗普以及特朗普核心幕僚的管道。