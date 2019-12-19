美众议院外委会通过西藏法案 北京呛报复

继香港与新疆的相关法案后，美国国会再次在西藏问题上对中国政府表现出两党一致的强势态度。联邦众议院外交委员会18日无异议通过《西藏政策与支持法案》，要强化美国现有法律对西藏人权的支持。中国外交部今天对此提出严正交涉，并威胁报复。

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据自由亚洲报道，继香港与新疆后，美众院外委会通过西藏法案。消息并说，美国联邦众议院外交委员会18日无异议通过《西藏政策与支持法案》。

报道称，美国众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel） 一锤定音，代表着众院版本的《西藏政策与支持法案》（H.R. 4331）在众院外委会无异议通过。美国国会本周在圣诞节前夕加班增开议程，外委会再次展现共和与民主两党在国会难得的高度共识。此前有报道说，中国共产党声称西藏精神领袖达赖喇嘛的转世灵童的挑选要经过他们的批准。美国国会认为，这是政治干预宗教。民主党的恩格尔在审议法案前就说了重话。

据恩格尔说：“我们要通过这个法案，向北京发出清楚的信号，如果中国官员在转世议题上违反宗教自由与西藏人民意愿，美国会向这些人追究责任。中国官员声称，要为西藏人民挑选宗教领袖，而不是让藏人根据他们历史悠久的传统，自己做决定，这是对宗教自由的基本原则做出让人难以置信的侵害。”

《香港人权与民主法》已在上个月的感恩节前夕，经由美国总统特朗普签署生效为美国法律；关注新疆穆斯林人权的《维吾尔人权政策法案》，则已经在参、众两院分别通过，待整合一致版本送交白宫；现在，美国国会又赶在岁末年终之际，众院外委会针对西藏议题也通过相关法案。

该报道说，长期关注中国人权议题的共和党籍众议员史密斯（Chris Smith） 是《西藏政策与支持法案》的共同提案人。他不但细数中共在香港、新疆及西藏议题上对民主、人权与宗教自由的迫害，更点名中国国家主席习近平是始作俑者。据史密斯批评说：“在习近平统治下，中国对西藏的传统文化及藏传佛教扩大所谓的‘同化’措施，习近平对包括藏传佛教在内的所有信仰都打压，他不准藏人在家中悬挂敬拜达赖喇嘛的肖像，却要求藏人换上他自己的照片。”

据《西藏政策与支持法案》指出，针对任何干扰西藏达赖喇嘛转世程序的中方官员，美国要根据《全球麦格尼茨基法案》祭出金融、经济和签证制裁；法案还表明，美国在西藏政策上的立场认为，藏传佛教领袖的接任与转世，包括未来十五世达赖喇嘛，纯属西藏佛教传统的内部事务。

该报道说，法案还规定，在中方允许美国在西藏拉萨设立领事机构前，美国行政部门不得批准任何中方在美新设领事机构的申请。

报道说，众院的版本是由马萨诸塞州民主党籍众议员麦戈文（James McGovern）提出，他同时也是美国国会及行政当局中国委员会主席；联邦参议院版本的《西藏政策与支持法案》（S. 2539）则是由佛罗里达州共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）提出。

据该报道说，法案目的是强化与更新美国现有的《2002年西藏政策法》。

外界分析认为，美国国会仅剩两天的会期，《西藏政策与支持法案》要赶在今年底在两院完成立法程序的机率微乎其微，但众院外委会仍提上议程讨论，是表达美国国会持续关切中国迫害人权与自由的态度与立场，具重要象征意义。

据自由亚洲报道说，史密斯在外委会审理表决前还透露，他打算提名“香港人民”角逐明年的诺贝尔和平奖，他也当场向两党议员游说，希望有更多人联署支持。