美国总统特朗普遭众议院弹劾

在经过激烈辩论后，美国国会众议院当地时间18日投票表决，最终以230票的多数，通过历史性的弹劾总统案。特朗普被指滥用职权，妨碍国会调查，将被移交参议院审判。直至目前，美国从来没有一位总统最终被罢黜。

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在弹劾总统前，美国众议院进行了长达八小时的辩论。美国众议院议长佩洛西表示，特朗普对美国国家安全“不断地构成威胁”。“他的不负责任的行为使得他被起诉变得十分必需，我们无可选择”。

辩论结束后，总统弹劾案在众议院以230票支持，197票反对通过，特朗普由此成为继安德鲁.约翰逊和比尔.克林顿两位总统之后，第三位正在执政的美国总统遭到众议院弹劾。对安德鲁.约翰逊的弹劾起诉发生在1868年，对克林顿的弹劾起诉发生在1998年。1974年，美国另一位总统尼克松曾因“水门案”被起诉，但在众议院全体议员投票开始前，尼克松主动辞职。

民主党在众议院拥有绝对多数，比共和党多出36席。按照宪法规定，众议院通过弹劾总统一案，只需一个简单多数就已足够。

总统被弹劾不等于下台。众议院投票后，还需要通过参议院审议。现在，众议院通过总统弹劾案，美国参议院应于一月份开庭审判。按照美国宪法，只有参议院才能最终剥夺总统职位。但是特朗普对此似乎并不担心。

因为参议院美国共和党占多数。比对手民主党多出三席。根据宪法，要正式弹劾总统，必须要有参议院100名参议员的三分之二多数投票通过，也就是说，民主党至少要说服20名共和党参议院倒戈，再加上另外两名独立参议员的票，才能满足给特朗普定罪的67票。历史上，对安德烈.约翰逊以及比尔.克林顿的弹劾进程，最后都在参议院遭遇失败。

特朗普得到众议院通过总统弹劾案后，怒批这是执掌众议院的激进左派对总统的仇恨所致。