默克尔未听说中国就华为问题向德国施压

德国各党派对是否采用中国华为建设5G持续分歧，并决定延后作出决定之际，德国总理默克尔在议会听证时表示，她未被告知，中国当局就华为被排除在该国5G建设之外的后果发出过任何威胁。

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据路透社报道说，德国总理默克尔称未听说中国当局就华为问题向该国施压。德国总理默克尔周三表示，她未被告知，中国当局就华为被排除在该国5G建设之外的后果发出过任何威胁。

报道称，中国驻德国大使吴恳上周暗示，如果在德国推出5G网络的过程中，华为被排除在外，中国可能会采取报复行动。他指的是德国汽车制造商在中国销售的数百万辆汽车。

路透社说，默克尔对德国下议院表示，“我没有听说过任何有关中国当局施压的事情。”默克尔重申反对从一开始就将任何一家公司排除在推出5G网络之外，但强调，将信任因素纳入考量至关重要。

据默克尔说，“原则上讲，我反对排除任何公司，但我赞成尽一切努力来确保安全，这包括，诸如供应商的多元化，事实上我们相信安全部门，如果我不这样做，那将会非常糟糕,” 默克尔说，“我们很自豪，在这件事情上，我们有两家公司--爱立信公司和诺基亚，它们也提供非常高质量的产品。不像在其他情况下，我们更加依赖于别人。”

默克尔所属的保守派及其社会民主党合作伙伴已将就一项德国5G网络安全规则作决定的时间推迟到明年，该决定可能将中国华为排除在德国5G网络建设之外。德国执政联盟内部在华为问题上存在高度分歧。上周，西班牙电信德国公司(Telefonica Deutschland)选择了芬兰的诺基亚和华为来建设自己的5G网络。本月早些时候，市场领导者德国电信表示，搁置了所有购买5G网络设备的交易，等待政府的决定。

据路透社说，默克尔承受着来自美国的压力，后则要求她将华为排除在外。美国总统特朗普认为华为构成了安全威胁。