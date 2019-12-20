习近平12月19日晚参加澳门回归20周年文艺演出时上台与台下众高官一同拍手高唱“歌唱祖国”，惟林正月娥身边的夫君，英籍人士林兆波不唱也不拍手，受到网民议论，被赞有风骨。

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今天推特社交网流传一段视频显示，中国国家主席习近平出席澳门回归20周年文艺演出时，在台上与澳门特首和演员们拍手高唱“歌唱祖国”，台下的大陆港澳一种高官王毅，张晓明，林郑等人积极跟随拍手高唱这首“爱国歌曲”，惟有香港特首林郑月娥身边的丈夫林兆波不拍手也不跟着唱。他的孤独与旁边所有高官反差巨大。

有位网民将他誉为“香港第一先生”，评论说，希望香港人永远有不鼓掌的权力，有不“谄媚”的风骨。网民@aigaogaoUSA说：果然是永无派林兆波先生，值得致敬。本以为中国变成今天这样堕落，“竟无一人是男儿”，没什么人出来抗争，欣慰。网民@ Another_msk 说：林先生真的是好样的，他才是真正站着的人。@2033firework说，这人厉害。@ djkfxs说，不管是出于什么原因，这个场景看着是怪怪的。@ leoip83说：完美示範何謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」…。还有不少网民在这条消息中，贴出当年德国大众向希特勒敬礼，人群中唯独一人拒绝敬礼的照片。

习近平一众拍手高歌 惟林郑夫君不动 网民议论

习近平12月19日晚参加澳门回归20周年文艺演出时，台下众高官拍手与台上的习近平合唱歌唱祖国，惟有林正月娥身边的夫君，英籍人士林兆波不唱歌也不拍手，被网民赞有风骨。

今天推特社交网流传一段视频显示，中国国家主席习近平出席澳门回归20周年文艺演出时，在台上与澳门特首和演员们拍手高唱“歌唱祖国”，台下的大陆港澳一种高官王毅，张晓明，林郑等人积极跟随拍手高唱这首“爱国歌曲”，惟有香港特首林郑月娥身边的丈夫林兆波不拍手也不跟着唱。跟旁边的高官们形成巨大反差。

网民@luzhongjiutu说：希望香港人永远有不鼓掌的权力，有不“谄媚”的风骨。

@aigaogaoUSA说：果然是勇武派派林兆波先生，值得致敬。本以为中国变成今天这样堕落，“竟无一人是男儿”，没什么人出来抗争，欣慰。

网民@ Another_msk 说：林先生真的是好样的，他才是真正站着的人。

@ djkfxs说，不管是出于什么原因，这个场景看着是怪怪的。

@ leoip83说：完美示範何謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」…。

还有不少网民在这条消息中，贴出当年德国大众向希特勒敬礼，人群中唯独一人拒绝敬礼的照片。