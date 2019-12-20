习近平与特朗普互通电话谈及美中贸易、香港和朝鲜问题

中国官媒新华社在周五报道称，中国国家主席习近平在当晚应邀与美国总统特朗普进行通话。特朗普本人并同样以发推文的方式证实了这一消息。特朗普称，双方在通话中谈及美中贸易、朝鲜及有关与中国和香港合作的问题，并指取得进展。

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中方报道称，特朗普表示，美中达成第一阶段经贸协议，对于美国、中国和整个世界都是一件好事，美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通，争取尽快签署并予以落实。习近平称，中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。他并指出，在当前国际环境极为复杂的背景下，中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界和平和繁荣。

习近平强调，开展中美经贸合作为中美关系稳定发展、为世界经济发展作出了重要贡献。现代经济和现代技术把世界连成了一体，中美利益更加交融，双方在合作中会出现一些分歧。只要双方始终把握中美经贸合作互利共赢的主流，始终尊重对方国家尊严、主权、核心利益，就能够克服前进中出现的困难，在新的历史条件下推动中美经贸关系向前发展，造福两国和两国人民。习近平还谈到，我们对近一段时间来美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上的消极言行表示严重关切。这些做法干涉了中国内政、损害了中方利益，不利于双方互信合作。希望美方认真落实我们多次会晤和通话达成的重要共识，高度关注和重视中方关切，防止两国关系和重要议程受到干扰。

报道称，特朗普在通话中告诉习近平，我期待有机会通过各种方式与你保持经常性沟通。我相信我们两国能够妥善处理分歧问题，美中两国关系能够保持顺利发展。习近平回应称，我愿继续通过各种方式与你保持联系，就双边关系和国际问题交换意见，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。据悉，两国元首还就朝鲜半岛局势交换意见。习近平指出，要坚持政治解决的大方向，各方要相向而行，保持对话缓和势头，这符合各方共同利益。

白宫方面，特朗普就两国元首的此次通电写道，“与中国的习主席进行了良好的会谈。中国已经开始购买大宗美国农产品和其他（产品）。两国也在在安排正式签署贸易协议的事宜。”他补充说，“还谈到了朝鲜，美国在这方面与中国合作，以及香港（取得进展！）”。此外，习近平另在当天出席澳门庆祝回归20周年大会暨第五届特区政府就职典礼时发表讲话提出，处理香港和澳门特区事务完全是中国内政，用不着任何外部势力指手画脚，亦绝不允许任何外部势力，干预港澳事务。