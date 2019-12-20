习近平大赞澳门“落实维护国家安全”曲线批评香港

澳门新任特首贺一诚在宣誓就职后，与主持宣誓仪式的中国主席习近平握手

中国领导人习近平20日早上在澳门回归20年庆祝大会上致词，大赞澳门特区顺利完成基本法第23条和国歌法等本地立法，成立特别行政区维护国家安全委员会，维护国家主权、安全、发展利益的责任有效落实。言下之意似乎是批评香港至今基本法23条以及国歌法尚未立法，至于在港成立国安委，更是遥遥无期。

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习又强调，香港、澳门回归后，处理这两个特别行政区的事务完全是中国内政，用不着任何外部势力指手画脚。中国政府和中国人民维护国家主权、安全、发展利益的意志坚如磐石，绝不允许任何外部势力干预香港、澳门事务。

习近平说，澳门以宪法和澳门基本法为基础的宪制秩序，牢固确立治理体系日益完善。澳门坚决维护中央全面管制权，正确行使高度自治权，顺利完成基本法第23条和国歌法等本地立法，成立维护国家安全委员会，维护国家主权、安全、发展利益的责任有效落实。行政、立法、司法机关严格依法履行职责，正确处理相互关系，自觉维护行政长官权威，确保以行政长官为核心的行政主导体制，顺畅运行，特别行政区民主政治有序发展。

新上任澳门特首的贺一诚在这次庆祝澳门回归祖国20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼上，亦发表就职演说。他说，20年来在何厚铧和崔世安的领导下，向世界展示了具有澳门特色的“一国两制”成功实践，为“一国两制”行得通、办得到、得人心的强大生命力作了生动的展示和最好的说明。

澳门自回归后因开放赌场的赌牌执照，吸引了美国多个公司投资，包括金沙、永利以及米高梅等，一跃超过美国的拉斯维加斯成为全世界最大的赌场中心，人均收入在数字上亦飙升，政府库房年年“水浸”，每年向市民派钱已经成为惯例，但不少评论指出，澳门过度依赖赌博作为政府收入来源属于不健康的发展，而赌场一枝独秀亦造成其他行业劳工短缺和其他社会问题。

不过习近平在演说中，却称赞澳门的多元发展“成效初显”。他说，澳门回归后经济实现跨越发展，居民生活持续改善，人均地区生产总值大幅增长，跃居世界第二，经济适度、多元发展成效初显，会展、中医药、特色金融等新兴产业方兴未艾，参与共建一带一路和粤港澳大湾区建设取得积极进展。