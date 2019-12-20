习近平: 北京治港澳不用外部“指手画脚” 将完善一国两制体系

习近平今天12月20日在澳门回归20周年及澳门第5届特区政府就职大会发表讲话。在香港反抗运动持续6个月却未在澳门引发丝毫动静的背景下，习近平夸奖了澳门居民的爱国主义，并在澳门新特首贺一诚上台之际预言，澳门在一国两制模式下，开启了光明新篇章。

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习近平说，自从港澳回归后，北京处理这两个特区的事务完全是中国的内政，用不着任何外部势力指手画脚。他重申北京绝不允许任何外部势力干预香港和澳门事务。

香港逃犯修例引爆抗争运动历时半年不休，外界分析认为，香港危机显示专制与自由不可兼容，邓小平当年提出的“一国两制”失败了。

习近平强调称，30多年来，“一国两制”取得的成功是举世公认的。他并表示一国两制是邓小平和老一辈领导上世纪80年代初提出的，提出时就相信这个制度是“对头”的，是行得通、办得到、得人心的。

习近平表示，当然有关的一国两制的制度体系要“不断加以完善”。他坚信包括港澳同胞在內的全国人民，有智慧、有能力把一国两制体系完善得更好...。