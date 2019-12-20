习近平1个多月三次会见林郑月娥除了赞还是赞

中国主席习近平在澳门接见林郑月娥率领的代表团，这是两人1个多月来的第三次见面

香港特首林郑月娥率团19日到澳门参加澳门回归20周年的庆祝大会，林郑和随行的团员并且获得中国领导人习近平的会见。这是习近平1个多月来第三次与林郑月娥见面。根据新华社引述习近平表示，中央充分肯定林郑月娥在“非常时期”的勇气和担当，林郑述职时提出港府下一步工作的设想，“中央都完全支持”，希望港府各部门继续在行政长官领导下，各司其职密切配合，“共同把香港的事情办好”。

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林郑月娥11月4日参加上海举行的第二届中国国际进口博览会，获得习近平会见。新华社引述习说，中央高度信任林郑月娥，充分肯定她和政府团队的工作，止暴制乱、恢覆秩序仍然是香港当前最重要的任务。

到了这个星期一（12月16日），林郑月娥到北京述职，又再度获得习近平会见。习近平称赞林郑在香港回归以来“局面最为严峻复杂的一年”里，所展现出的“勇气和担当”。

林郑月娥在澳门表示，她感谢习近平在百忙中抽空接见她的团队，表示一定会带领港府继续止暴制乱，尽快恢覆香港社会秩序。

同场出席的还包括财政司司长陈茂波和律政司司长郑若骅、商务及经济发展局长邱腾华、保安局长李家超、食物及卫生局长陈肇始、政制及内地事务局长聂德权和行政长官办公室主任陈国基。

当习近平与郑若骅握手时，习近平特别慰问郑若骅的伤势，他说：“手怎么样，好了吗？”郑若骅答说：“好点了，感谢主席的关心。”郑若骅还故作幽默回答：“（自己的左手）就像香港一样，一定会好起来的。”习近平闻言后微笑不语。

郑若骅上个月出席伦敦一个国际仲裁组织的会议时，在前往会场途中遭到数十名示威者包围，在推撞之间郑若骅跌倒地上。她事后在其他人护送下进入会场。根据中国驻伦敦大使馆的官网，郑与刘晓明大使会面，期间她声称手部伤势严重，需要3个月至1年时间方可完全痊愈，之后郑若骅在公众眼中失去踪影。到了12月3日，郑若骅从北京飞返香港，声称得到中央政府的关心，把她接到北京医疗伤势。但根据英国金融时报报导，郑若骅其实在伦敦曾经向大使馆表达请辞并留在英国治疗伤势的意愿，之后就被送到北京接受“治疗”。对金融时报的报导，郑若骅予以否认。