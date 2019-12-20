俄罗斯联手中国否决一项安理会对叙利亚民众跨边界人道救援决议

法新社报导：俄罗斯和中国20日动用否决权，阻挡一项联合国安理会决议。该决议原本将对400万叙利亚民众延长1年的跨边界人道救援。

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安理会13个成员国表决支持这项由德国、比利时和科威特所提的决议案，但中俄两个安理会常任理事国使用了否决权。

自2011年叙利亚爆发内战迄今，俄罗斯一共14次否决安理会针对叙利亚的决议案，而且这是4个月内俄罗斯第2次在处理人道局势时动用否决权。

来自联合国的信息显示：联合国安理会2014年通过的2165号决议授权通过叙利亚与土耳其、约旦和伊拉克边境的四个过境点（Bab al-Salam、Bab al-Hawa、Al Yarubiyah 、Al-Ramtha）向叙利亚运送援助物资。过去5年来，这些过境运送行动为数以百万计的叙利亚人提供了救生援助。

今年1月10日，过境运输授权即到期，安理会应决定是否延长授权。但目前摆在安理会成员面前的，是两份不同的决议草案。比利时、德国和科威特提出的草案要求重新授权目前四个过境点中的三个，但不重新授权使用叙利亚/约旦边界上的拉姆沙（al-Ramtha）过境点。

俄罗斯提出的草案则只重新授权使用叙利亚与土耳其边界的两个过境点（Bab al-Salam，Bab al-Hawa）六个月，直到2020年7月10日。

鉴于安理会成员的分歧，联合国表示的明确立场是希望维持所有四个过境援助运输点。联合国负责人道主义事务的助理秘书长穆勒（Urula Mueller）12月20日在安理会会议上呼吁安理会成员及时更新过境运输的授权，确保继续向叙利亚民众提供拯救生命的援助。 “如果没有跨境援助行动，我们将立即看到支持数百万平民的援助不得不终止。这将导致饥饿和疾病的迅速增加，导致在近九年的冲突中遭受了无法形容的悲剧的脆弱人群的死亡、痛苦和进一步流离失所，包括跨境迁移。”

穆勒还表示，叙利亚西北部局势仍然令人震惊。叙利亚政府军及其盟友继续对伊德利卜和阿勒颇非国家武装团体控制下的地区进行炮击和空袭，非国家武装团体对政府军控制地区的袭击也在升级。 最近几周敌对行动使伊德利卜多达6万人流离失所。雨水、寒冷和冬季的严寒加剧了流离失所家庭及其收容社区的困苦。