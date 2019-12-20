保护数据:中国当局谴责网络巨头违法

中国在线销售服务Aliexpress应用程序在巴黎一平板电脑屏幕上2019年11月20日

中国工信部19日指控几家中国互联网巨头的移动应用程序违反中国个人数据法强迫用户授权提供个人信息数据。法新社说，这种警告在中国非常罕见，因为中国是互联网被当局严密控制的超级互联网国家。

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中国工信部周四在一份声明中谴责网络巨头的41个应用程序APP存在非法收集和使用个人数据问题。受到警告的包括拥有全球第一大在线游戏和流量巨大的微信，微博，信息，娱乐新浪网站的腾讯集团。

中国工信部申斥网络巨头在客户下载应用程序之前，强迫授权其进入个人资讯数据，否则无法使用这些程序。这些应用程序包括邮件传递，阅读，预订火车票，送货到家等等。手机应用程序在中国人的日常生活中无处不在（信件，付款，电子商务，出租车，用餐预订）。今年年初，中国当局曾发起一场打击非法收集个人数据的大规模运动。

法新社说，中国当局监视互联网，清除任何被认为敏感的内容，诸如政治批评或色情内容。 当局要求网站自我审查，完成为当局在上游把关的任务。习近平上台后要求在社会中，强化社会主义意识形态。当局这些年来对互联网的监控也随之加强。

据中国新华社报道，中国工信部19日发布《关于侵害用户权益行为的APP(第一批)通报》，其中，腾讯QQ、QQ阅读、新浪体育、小米金融、搜狐新闻、36氪等41款产品在列。这41款APP存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题，未完成整改。上述APP应在12月31日前完成整改落实工作，逾期不整改的，工信部将开展相关处置工作。