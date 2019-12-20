台湾大选副总统候选人政见交锋 蓝绿对手互呛两岸议题

2020年台湾大选副总统候选人唯一一场的电视政见发表会于当地时间周五晚举行。民进党候选人赖清德与国民党候选人张善政，就包括两岸话题等多个议题进行激辩，而代表亲民党参与的余湘则强调提出，多党改革取代台湾政坛蓝绿分庭抗礼局面。

广告 继续浏览后续

这场由台湾公视直播的政见发表会由，民进党副总统候选人赖清德、国民党副总统候选人张善政、亲民党副总统候选人余湘等3人同台参与，并发表政见。经抽签发言顺序为张善政、赖清德、余湘，每人分3轮发表政见，每轮10分钟，共发表30分钟。在这三名候选人中，赖清德和张善政均曾担任行政院长，而此次与亲民党总统候选人宋楚瑜搭档的余湘则在过去常年活跃于当地广告界，在业内被指有着“广告教母”之称，亦是首次参与重大政治活动。据中央社报道，在当晚的政见发表会上，张善政延续了自今年8月担任韩国瑜竞选团队要职以来，对蔡英文政府的猛烈抨击，并从两岸政策、经济、空气污染到幼托以及照顾老年人等问题，批评民进党政府为了选举只会吹嘘、美化数据、欺骗选民，并称“蔡总统距离人民实在太遥远了，等于是在告诉人民‘何不食肉糜’。”

代表民进党参选的赖清德则除细数民进党执政政绩，对张善政提出的指控予以反驳外，并强调台湾在蔡英文领导下，维护民主获得国际肯定，也回击国民党仍希望用和平协议解决问题。他称，这会牺牲台湾的民主，且韩国瑜进入中联办，被指“爱中华民国却足以害中华民国”。作为代表新民党参选且不被外界看好的，余湘提出多党取代蓝绿，并就蔡英文当局有官员日前说出投票给小党是浪费的言论回应称，“这句话绝对不是无心之过，一定是经过精心设计、混淆视听的选举话语。”政见发表会结束后，赖清德向媒体表示，不愿就其表现打分，并称，张善政表现不错，比韩国瑜更有准备。不过，他强调，张善政批评他操作“亡国感”，对此，赖清德则加以否认，并指张善政不了解他的苦心。赖清德在会上宣称，“中国国家主席习近平公开讲，‘九二共识’就是‘一个中国原则’，也就是中华人民共和国，并没有国民党所强调可以表述中华民国的空间。”

赖清德称，“韩国瑜曾经讲过要捍卫中华民国，但如果方法错，接受‘一个中国原则’，‘九二共识’等于走到中国安排的陷阱中，不仅台湾会被并吞、中华民国也会被消灭，这是事实，这不是操作。”国民党方面，张善政在会后接受媒体采访时也提出其不适合给自己的表现打分，并称他觉得他把政策讲的清楚，也点出蔡英文执政的几大缺失，其他就留给民众打分数。而至于对手表现如何，张善政说，“赖清德还是在操弄芒果干‘亡国感’，提出的政策也相对空泛，既然是好的政策为什么过去不做。”另就赖清德在政见会上指张善政从“暖男变愤青”的评价，张善政则回应称，“如果可以当暖男，谁想当愤青？”他说，这就是被民进党逼出来的。另据报道显示，在当晚首度接受公共政治对峙考验的余湘，就是否有被蓝绿边缘化问题回答说，亲民党就是把想讲的话讲出来，不在乎其他两党怎么看。但她指，“当然两党也一定会忽略亲民党的存在。”