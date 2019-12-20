普京：俄中关系前所未有高度互信 两国未结成军事同盟

俄罗斯总统普京在周四于莫斯科召开了年度记者会。在这场时长4小时18分钟的记者会上，他在谈及俄中关系时表示，今天的世界之所以不是单极世界，俄罗斯与中国发挥着巨大作用。此外，普京还否认了有关与中国结成军事同盟的提问。

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普京在当天参与了在莫斯科国际贸易中心举行的第十五次年度大型记者会。与往常一样，这场通常于年底举行的新闻公关活动耗时长久，本次记者会还得到了来自俄罗斯和外国媒体代表的广泛参与，共计有1895名记者注册参与此会，这一数字要比2018年高出200人，创下历史新高。记者会中，普京谈及了包括国民实际收入、药品监管、养老金、垃圾处理等社会、经济、民生类俄国国内话题，也回答了有关俄方与中国、美国、白俄罗斯、乌克兰、英国等国家的外交提问。问答环节中，有中方记者提问普京，中俄伙伴关系达成了哪些重要成就，如何看待国际范围内的贸易保护主义以及如何结束单极的国际秩序。对此，普京回答称，俄中关系中最重要的是前所未有的高度互信。此外，两国在航空航天、交通等一系列高科技领域的合作也是相当重要的。他称，不仅如此，两国关系对于维护国际秩序也起到了重要作用。

普京指出，苏联解体后人们一度认为迎来了单极的国际秩序，这样的想法是错误的。二战结束后美国的国内生产总值占全球总量的50%，而现在中国已经超过了美国。他说，世界之极由经济关系决定，此前取决于美国，今天则取决于中国。普京称，今天的世界不会是单极的，俄罗斯和中国在其中发挥着巨大的作用。此外，有日本记者提问说，俄方在近期介绍称正帮助中国建造一套导弹袭击预警系统，日方对中国或与俄罗斯在军事领域形成同盟以对抗美国、韩国和日本表示担忧，各国可否做出妥协？就这一问题，普京则回答称，俄罗斯与中国没有结成军事同盟，双方也没有结盟的计划。他介绍称，俄方现在帮助中国组建导弹来袭预警系统，但这一系统仅是防御，不是进攻武器，中国也将成为美国和俄罗斯之后，世界上第三个拥有类似系统的国家。普京认为，今天已成为科技大国的中国有技术能力开发类似系统，但在俄罗斯的帮助下，中国能大大节省时间，提高自己的国防能力。此外，他还强调，在这一地区结成联盟的实际是日本、美国与韩国。

同样在记者会上，普京在谈到气候异常对俄罗斯造成影响时指出，俄罗斯气温上升的速度是全球气温上升均速的2.5倍。俄罗斯70%的领土位于辽阔的北方，一系列俄罗斯城市建于永久冻土层上。一旦永冻土开始融化，后果将会非常严重。他介绍称，俄罗斯今年加入了《巴黎气候协定》，该协定设定将全球气温上升限制在1.5摄氏度以内。他称，但气候变化的原因无人知晓，现代人类对气候造成的影响是难以计数的，尽管如此，人们必须行动起来。而当有记者提到国际反兴奋剂组织禁止俄罗斯运动员在未来4年参加大型国际赛事时，普京表示，这样的做法是非常不公平的。另当谈到美国总统特朗普遭到弹劾一事时，他还提出，这不过是在大选中失败的民主党为达到目的所采取的手段。他指，“不管谁入主白宫，不管谁控制着美国的议院，我方都愿发展与美国的关系。”普京还谈到，希望尽快与美国签署《第三阶段削减战略武器条约》。他则强调称，除此以外没有其它任何东西可以阻挡军备竞赛的发生。