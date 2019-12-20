法国罢工16天 众人纷纷租车回家过节 总理谴责工会断电

法国工会反退休改革罢工周五20日进入第16天。周五进入法国人回家过圣诞节的节运高峰。工会与政府昨天周四谈判没有结果。政府呼吁圣诞节罢工休战，工会尚未同意。法国铁路公司将在最后关头公布车辆可用情况。众人纷纷租车回家过年。

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法国政府本周与工会的谈判没有结果。尽管法国总理菲利普表示，政府与工会的谈判有几项进展，但现在看来，圣诞节休战还未敲定。几家激进工会，特别是铁路工会，呼吁大家明年1月9日举行跨行业大罢工。

不过，今天法国公交系统运行略有好转，全国高铁平均一半运行，法兰西岛区域铁路平均四分之一车辆运行。巴黎城区小地铁6条线继续关闭，比之前少关两条线，但车次继续少。

法国公交系统罢工，导致租车业开始红火，大家蜂拥租车回家过节，据法国古典音乐电台新闻介绍，一些租车公司的货运车都被租空。

此外，今天周五上午法国继续有14万户家庭供电切断，涉及15个省份。停电的原因，法新社今天引述法国配电公司和消防员的说法，是由于恶劣天气狂风吹倒树木砸倒输电线所致。但昨天法国总理菲利普表示，他坚决谴责法国工会联盟CGT在一些地区切断供电的做法。法国媒体也对这样做是否合法提出疑问。