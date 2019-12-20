特鲁多敦促美国协助争取两名加拿大人获释 中国外交部：是否欲哭无泪

加拿大总理特鲁多周四表示，除非两名被中国当局拘捕的加拿大人获得释放，否则美国政府不应与中国签署最终及全面的贸易协议。对此，中国外交部发言人耿爽在周五的记者会上回应称，替他人火中取栗，最终受伤的肯定是自己。

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加拿大警方应美国政府司法互助请求，在2018年12月1日逮捕了于温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。不久后，曾担任加拿大外交官的加国公民康明凯（Michael Kovrig）和被指与朝鲜当局存在联系的加国商人迈克尔（Michael Spavor）分别以涉嫌危害中国国家安全活动的罪名，被北京和辽宁省丹东市国安部门逮捕，并接受审查。中方多次坚称，孟晚舟在加被捕案与这两位加国公民在华被拘捕事件无关。加拿大当局则强调，中国对他们二人的逮捕行动是“任意的”。事件发生一年后，中国外交部发言人华春莹在今年12月10日介绍称，加拿大人康明凯为境外刺探国家秘密、情报案和迈克尔为境外窃取、非法提供国家秘密案，已经由侦查机关侦查终结，并按法律规定移送检察机关审查起诉。她称，中国司法部门严格依法办案，保障康明凯和迈克尔的合法权利。

就处理之一事件，曾屡遭国内保守党对手批评的特鲁多近日接受电视采访时指出，如果无法解决孟晚舟及这两名加拿大人的问题，美国不应与中国签署最终且完整的协议。但他的发言并未就是针对美中宣布达成的第一阶段贸易协议，还是尚未确定更为完整的协议加以说明。在采访过程中，特鲁多称，加拿大一直以来与美国合作就争取中方释放这两位加国公民付出努力。美国国务卿蓬佩奥等美方官员也曾承诺，会加大协助帮助他们二人获释的努力。针对特鲁多的此番言论，耿爽在周五回应称，“我不知道加方现在是不是有一种欲哭无泪的感觉。替他人火中取栗，最终受伤的肯定是自己”。他说，“我要奉劝加方，通过拉帮结派或者将一些其它议题进行挂钩向中方施压，这种做法注定是徒劳的，也是无效的。”

此外，耿爽并提出，解铃还须系铃人，奉劝加方正视中方严正立场和关切，纠正错误，立即释放华为副董事长孟晚舟，并让她平安回到中国，又说当前造成中加关系困难局面责任完全在加方。另据了解，美国驻加拿大大使馆发言人约瑟夫·克鲁克（Joseph Crook）最新回应称，美国对2名加拿大人遭到中国逮捕深表关切，特朗普总统及其他高阶官员与中国最高层官员会面时，都已提出释放的要求。