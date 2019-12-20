锦州银行前董事长出逃未成突病逝 带走多少秘密？

锦州银行前董事长张伟12月19日因病去世的消息引起关注。张伟今年7月曾试图逃亡美国，上飞机前被拦截；有分析认为，他的病故应该带走不少秘密。

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今年五月底，辽宁省锦州银行传出坏消息：负责该银行审计的知名会计师事务所安永辞任，引发舆论哗然，解开了锦州银行问题的盖子。

据中央社引述报导，有知情人士透露，锦州银行问题引发中国政府高层关注，曾指派小组进驻摸底调查。

张伟年仅61岁，他的去世传因胃癌。公开资料显示，他于2002年出任锦州银行董事长，担任这一职务长达17年。

一名官员告诉经济观察网，今年7月，张伟曾试图在北京首都机场搭机外逃美国，但在起飞前一刻被拦截。

数据显示，截至6月底，锦州银行不良贷款余额近300亿元人民币，较去年底增加110亿元，不良贷款率由去年底的4.99%升至6.88%；此外，银行贷款呈持续劣变走势，关注类贷款（借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在可能对偿还不利因素的贷款）高达920亿元，占贷款总规模近21.6%。

经济观察网引述多个独立消息来源表示，锦州银行资产遭到侵吞的路径分别为：大股东透过实际控制的空壳公司或关联公司向锦州银行借款，或向其他机构质押锦州银行资产以获得借款，及将其他金融机构作为股权质押包装成理财产品、资管产品，让锦州银行买单等。

该银行帐目斑斑劣迹与主要负责人脱不了关系。多名接近张伟的锦州金融圈人士说，张伟除了把控锦州银行体系内部人事任免和大额信贷款方向，还介入当地某些政府职能部门人员的任命。

有分析说，张伟长期作为内部人控制锦州银行，和多家问题民企利益交换，最终能力无法匹配野心，流动性崩塌，不得不在监管介入下引入多家国有背景的金融机构重组，「张伟的突然离世，带走了多少秘密，恐怕也保住了不少人」。