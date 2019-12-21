中国选出2019年汉字: 内“稳”外“难”

中国汉字盘点2019年汉字日前在北京揭晓，其中“国内字”选了“稳”，“国际字”选了“难”。此外，还选出“国内词”与“国际词”，及10大新词语，10大流行语，10大网络语。

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这个活动由中国国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、人民网、腾讯公司联合主办。从网友推荐的数千条字和词当中挑选，分为“国内字”，“国内词”,“国际字”，“国际词”,共4项。

评选的结果是国内字选中“稳”，国内词选中“我和我的祖国”；国际字选中“难”，国际词选中“贸易摩擦”。

另外，中国国家资源监测研究中心还从大数据库筛选出2019年度10大新词语，10大流行语，10大网络用语。

2019年10大新词语：夜经济、5G元年、极限施压、止暴制乱、接诉即办、夸夸群、基层减负年、冰墩墩雪容融、杀猪盘、乡字号与土字号。

2019年10大流行语：我和我的祖国、金色十年、学习强国、中美经贸磋商、最美//奋斗者、硬核、垃圾分类、先行示范区、基层减负年、我太南了。

2019年10大网络用语：不忘初心；道路千万条，安全第一条；柠檬精；好嗨哟；是个狼人；雨女无瓜；硬核；996；14亿护旗手；断舍离。