习近平等全场拍手“歌唱祖国”唯独林郑丈夫林兆波双手下垂默站

香港特首林郑月娥的丈夫林兆波博士似乎对政治极度冷淡，在澳门最近举行的回归庆典上，对政治的厌恶还似乎表露无遗。澳门19日晚举行回归文艺晚会，中国主席习近平和港澳领导层官员一起拍掌高歌《歌唱祖国》时，唯独香港特首林郑月娥的丈夫林兆波博士双手下垂、嘴巴也没有动作，坚持拒绝“参与”合唱。有关视频https://twitter.com/i/status/1207863975645454337在网上疯传，林博士获得网民激赞，形容他是“出污泥而不染”，也有人点赞他“与暴力割席”。香港特首办对传媒查询为何特首先生没有跟大队唱歌拍手，但至今未获回覆。

广告 继续浏览后续

澳门回归20周年庆典，在习近平20日主持新一届澳门政府领导班子宣誓就职仪式之后，结束了澳门三天的行程。然而，澳门回归最有看点的，却是前晚举行的文艺晚会的一个节目之外的环节。当时所有嘉宾包括习近平一起站立高唱《歌唱祖国》，一边唱一边打拍子，可是站在特首林郑月娥身旁的丈夫林兆波却没有跟大队拍手唱歌。林兆波只是双手放前、嘴唇微张、不动如山，众人皆唱他默站。

根据澳门亲北京的传媒澳门日报上载的视频，现场奏起爱国歌曲《歌唱祖国》时，包括习近平等人个个跟着拍子一边拍手一边高歌，纷纷大展歌喉献艺，站在最前排的林郑月娥当然不敢怠慢，也跟着大队拍掌高歌，但站在她身旁的丈夫林兆波却仿似处身另一世界，对现场热闹的气氛完全无动于衷，只是呆立默站，他身旁的妻子再如何的大声唱歌大力拍掌，似乎对他完全没有影响。

官媒人民日报发放的视频所见，所有嘉宾引吭高歌，还拍手打拍子，人人动作、口形也一样，人民日报的面书上载该段短片指：“祝福祖国！祝福澳门！习近平在澳门文艺演出现场，同全场一起高唱《歌唱祖国》。”但事实上并非全场高唱，因为林兆波并没有这样做。

本身是一个数学家的林兆波此举却博得网民激赞，有网民说：“虽然他的妻子是林郑月娥，但我仍然尊重他。”