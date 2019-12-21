俄中否决联合国援助叙利亚决议延长方案 蓬佩奥批：手上沾有鲜血

俄罗斯和中国在周五于联合国安理会采用否决权，阻止了一项对叙利亚跨境人道主义援助延期的决议。对此，美国国务卿蓬佩奥在周六批评称，“中俄如此决议是意在发表政治声明，也因而手上沾有鲜血”。

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此次被同为联合国五常的俄罗斯和中国代表否决的决议，是有关安理会于2014年通过的一项决议内容。该决议允许联合国通过四个不受叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）政权控制的跨境点，向该国部分地区运送必要的食品和医药物资等。明年1月10日，相关过境运输授权即将到期，安理会应决定是否延长这一授权。而此次由德国、比利时和科威特提交的原始草案还包括一个附加的跨境点。但是俄罗斯和中国提交的替代草案中只包含两个跨境点。同时中俄两国拒绝采纳由土耳其和伊拉克提出的通过3个跨境点，向叙利亚民众提供人道援助的折衷建议。投票中，其他13个安理会成员国则一致赞同继续为叙利亚提供援助。而这也是自2011年叙利亚爆发内战迄今，俄罗斯第14次否决安理会针对叙利亚的决议案，而且这是过去4个月俄方第2次在处理人道局势时动用否决权。

报道显示，鉴于安理会成员的分歧，联合国表示的明确立场是希望维持所有四个过境援助运输点。对此，联合国负责人道主义事务的助理秘书长穆勒（Urula Mueller）12月20日在安理会会议上呼吁各方及时更新过境运输的授权，确保继续向叙利亚民众提供拯救生命的援助。她说， “如果没有跨境援助行动，我们将立即看到支持数百万平民的援助不得不终止。这将导致饥饿和疾病的迅速增加，导致在近九年的冲突中遭受了无法形容的悲剧的脆弱人群的死亡、痛苦和进一步流离失所，包括跨境迁移。”但对于中方的这一决定，中国外交部发言人耿爽在周五的记者会上提出，中国常驻联合国代表张军大使已在安理会解释性发言中全面阐述了中方立场。

耿爽说，跨境人道救援机制是在特定形势下采取的特殊救援方式，应充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，充分尊重叙利亚政府意见，并结合地面形势发展进行评估和调整。他称，遗憾的是，最终案文不符合上述精神，中方存在严重困难。提案国在各方仍有严重分歧的情况下强行推动表决，无助于维护安理会的团结和权威，也无助于改善叙利亚人道局势。因此，中方对草案投了反对票。耿爽并强调，我还要指出的是，中方坚决拒绝个别国家对中国的无端指责。中国根据事情本身的是非曲直，并从叙利亚人民根本利益出发，决定自身投票立场。有些国家的错误行动导致了叙利亚人民的苦难，这些国家才应该认真反思自身言行。

同样就这一安理会决议结果，蓬佩奥最新通过推特发文写道，“俄罗斯和中国是唯一阻拦更新叙利亚跨境人道主义援助，安理会第2449项决议的国家。通过这些跨境通道，国际社会已经向叙利亚提供了300亿美元的援助，阻止这一援助是可耻的”。他还在相关声明中重申，“俄联邦和中国在昨日对安理会有关允许向数百万叙利亚人提供人道援助决议作出的否决是可耻的”。蓬佩奥称，“对于通过反对这一决议从而发表政治声明的中俄来说，你们手上沾有鲜血”。他并称，“美国会继续帮助那些沉默的、饥寒和背井离乡的（人），及失去父母的孤儿，让他们无论在哪里生活都能收到生存必要的人道援助。”路透社的相关报道则指出，尽管此前通过的相关跨境援助决议将在明年1月10日到期，目前安理会各方看似仍有时间作出协商和妥协，但一些外交官员表示，在目前这种情况下可能性看来不大。