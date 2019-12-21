团体研拟“黑名单”提供美国参考制裁包括林郑何君尧

美国总统特朗普上月签署《香港人权与民主法案》之后，该法正式生效并赋予美国总统权力，可制裁侵蚀香港自治及法治的人士。根据立场新闻报导，连登网站的“我要揽炒”团队及香港大专学界国际事务代表团（Hong Kong IAD），20日上载逾百页的制裁名单报告，报告建议制裁名单包括多名香港高官、警队高层、选举主任及建制派人士，及详细列出各人被指侵犯人权之举。其中特首林郑月娥、保安局局长李家超、律政司司长郑若骅、前任及现任警务处处长卢伟聪及邓炳强，全部榜上有名。

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我要揽炒”团队在帖文中指，制作团队在过去一个月，已将制裁报告草稿交付美、英、加、台等国，其中包括有国会议员接收；报告之后可能会印制实体版，“送去世界各地，为国际游说开路！”

这份逾百页报告中，罗列逾 140 名香港高官，警队高层、选举主任及建制派人士，并详细列出各人资料，及他们被指侵犯香港人权及民主之举。其中就特首林郑月娥，报告指她在任内多次违反基本法、《中英联合声明》及《公民与政治权利国际公约》规定，例如取消议员资格、打压和平集会、推动高铁“一地两检”强推逃犯条例修订，及动用紧急法订立反蒙面规例等。

至于保安局局长李家超，报告则指他屡次为警队镇压示威者撑腰、容忍警员隐藏身份、又为新疆集中营、 831 太子站警员赶走记者等事件背书。

报告亦点名建制派立法会议员何君尧，指他多次在公开场合发表针对性小众、香港民主派人士的仇恨言论，并煽动针对独派、及港大法律系教授戴耀廷等人的暴力行为。报告又指，何君尧被拍得在 7.21 元朗无差别袭击事件前后，与白衣黑社会人士握手，疑与袭击事件有关。

此外，曾在各级选举中取消候选人资格的选举主任袁嘉诺、何丽嫦；中联办主任王志民、港澳办主任张晓明、全国政协副主席梁振英，全数建制派立法会议员等人均“榜上有名”。

学运领袖黄之锋亦同时拟定一份黑名单供美方参考，据称包括全港九新界十八区的选举主任的名单，指他们参与取消候选人资格，侵蚀人权法。