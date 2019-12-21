国台办原副主任王在希：最终决定两岸关系走向的是大陆

中国国务院台湾事务办公室原副主任王在希，在周六出席由《环球时报》举行的2020年年会议题，二"两岸大势：2020统一关键节点？"环节中发言表示，台湾明年的选举是台湾选举史上少有的一次，特别复杂、斗争特别激烈、变化特别无常。他并称，没必要太关注台湾选举谁输谁赢，因为最终决定两岸关系走向的是大陆。

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《环球时报》主办的这一论坛活动得到了除王在希外、包括华中师范大学台湾与东亚研究中心学术委员会主任周志怀，中国战略文化促进会常务副会长兼秘书长罗援等人的参与。王在希在会上发言提出，他个人的看法是，我们没必要太关注台湾选举谁输谁赢，因为最终决定两岸关系走向的是大陆。连台湾民进党的人士的研究分析报告也认为，两岸关系的主导权在大陆。他并称，所以什么时候解决台湾问题，用什么方式来统一，关键取决于我们的实力、我们的决心以及各项准备工作是否到位。王在希称，从宏观来讲，国民党选胜了，两岸关系会缓和，但是统一的时间更长。民进党继续执政，两岸关系会紧张，但有可能加速统一的进程。

王在希认为，现在民进党配合美国的对华遏制战略，支持"港独分子"闹事，不断给大陆制造麻烦，这样最终将迫使大陆不得不下决心实现祖国统一，解决台湾问题。 历史证明，随着中国的发展强大，统一是历史的必然。他说，"我有两个相信是绝对不可能改变的，第一台湾作为中国领土一部分的地位，不可能改变。第二，两岸走向统一的大趋势绝对不可能改变。中国发展到今天，台湾独立已经没有任何可能。"他指出，我认为未来的五年应该是解决台湾问题的一个关键时刻。不管是和平统一，还是迫不得已，采取非和平的方式，我们不要忘记几十年来中央一直强调的一个方针，解决台湾问题，寄希望于台湾民众。

王在希说，无论是和统、“武统”，过去存在的一个教训就是在台湾没有抓住民心。而对于台湾的民心可以争取得过来吗的问题，王在希认为争取不过来也要争取，他说，争取民心做群众工作本来是我们的“看家本领”，为什么在台湾同胞面前失灵了？在任何情况下我们一定要继续把争取台湾同胞的认同、理解作为我们对台工作的重要内容，与衡量我们对台工作的标准。同样在论坛中参与讨论的原南京军区副司令、中将王洪光的态度则十分强烈。他发言提出对2020年有几个判断，“第一个判断是，‘台独势力’已经在岛内占了多数，这个趋势不可逆转；第二个判断是，大陆民众与台湾民众在统独问题上的意见背向而行，渐行渐远；第三个判断是，时不我待，再有5-10年，解放台湾、统一台湾的时候，将是两岸不可承受之重。”

王洪光称，“蔡英文讲动员年轻人‘芒果干’（亡国感的谐音），就是这些年轻人已经把台湾作为国家来对待，且这个趋势越来越快、越来越急。”值得一提的是，蔡英文本人当天在台北参加拉票活动，并与年轻人互动时提醒选民称，“如果我们这一代人没有守住台湾，未来上街的很可能就是我们的孩子。” 她说，因为看到香港的年轻人为了争取民主自由，国中生、高中生都上街头，台湾的孩子会长大，（立委候选人）林昶佐的女儿、洪慈庸的女儿也会长大，并称，“如果我们这一代人没有守住台湾，未来上街的很可能就是我们的孩子。”

事实上，台湾所谓的国家定义也是此次大选辩论中，国民和民进两党候选人交锋的主要话题之一。在周三举行的总统候选人政见发表会上，国民党候选人韩国瑜质问蔡英文到底她的国家立场是什么，到底认不认同中华民国，对此蔡本人回应称，自己不就是中华民国总统吗，这届政府不就是在跟着中华民国宪政体制在运作吗。她还提出了作总统应有的素质，指出了本届民进党政府的具体成绩。