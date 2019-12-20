意大利内阁秘书长：不能无视议会就禁华为、中兴提供5G网络建议

自罗马方面消息，针对日前意大利议会国家安全委员会（Copasir）提出，当局应考虑禁止中国电讯公司华为和中兴通讯参与该国5G网络发展的建议，意大利政府内阁秘书长弗拉卡罗(Riccardo Fraccaro)最新回应称，意政府不能无视来自该委员会的相关观点。

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据路透社报道显示，意大利议会国家安全委员会周四表示，罗马政府应该考虑阻止华为和中兴参与意大利的5G网络开发。据悉，该委员会提出的意见被纳入在12月12日提交给议会的一份文件中。而这一委员会的意见则对意大利政府的决策不具约束力。但该委员会还是呼吁意政府采取更多措施，保护该国国内的5G网络免受中兴和华为等“与外国政府有关系的公司影响”。

意大利议会国家安全委员会称，“委员会不得不认为，对中国企业参与5G网络基础设施的安装、配置和维护的担忧在很大程度上是有根据的。”近一段时间以来，美国政府游说意大利等欧盟国家避开采纳华为5G设备并且仔细检视中兴，称这两家供应商可能构成安全风险。但华为与中兴对这一指控已予以坚决否认。

华为在相关声明中强调，该公司对与所有意大利政府实体合作、并提供一切所需的保障以帮助运营商快速铺设5G网络持开放态度。华为还再次驳斥了有关其设备可能构成安全风险的说法，并称该公司是纯私人公司，其意大利分公司也遵守意大利当地的法律。同样就这一事件，有着五星运动背景的弗拉卡罗最新告诉记者称，“意大利政府不可能无视议会国家安全委员会，就5G技术在有关国家安全层面风险问题所持有的观点。”