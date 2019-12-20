朝鲜“圣诞大礼”将至 美最高军职官员：已准备好任何可能

针对近日朝鲜官员多次提出，随着年底与美国谈判期限的逼近，美国希望得到什么“圣诞礼物”，取决于美方决断的言论，美国最高军职官员、参谋长联谊会主席马克⋅米利（Mark Milley）最新表示，已准备好为应对朝鲜会采取的任何动作接招。

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朝鲜常驻联合国代表金星（Kim Song）12月7日在一份声明中称，美方寻求的持续与实质性的对话“就是为了满足国内政治议程的‘拖延伎俩’”，并指，“我们现在不需要与美国进行长时间的谈判，去核（议题）已经从谈判桌上移除”。而朝鲜外务省也在12月13日不忘重提与美国就半岛无核化及去制裁谈判提出的年底大限，并称华盛顿的具体决策会决定到时，朝方会拿到什么样的“圣诞礼物”。自华盛顿方面消息，美国国防部长埃斯珀就对朝关系在周五表示，他对美方能与朝方重启外交努力，及继续走外交道路（处理分歧）保持希望。不过在提出对美国外交人员支持的同时，他也不忘强调称，“必须保证我们的军方处于高度准备状态，随时准备参加战斗并取得胜利，哪怕是今晚（就发生）”。埃斯珀并称，“我对此怀有信心”。

同样在当天，美国参谋长联席会议主席米利也告诉记者称，已经为所有可能出现的状况作好准备，但拒绝透露具体内容。此外，他还强调美日韩同盟坚如磐石，并称已经准备好捍卫三国的利益。有分析人士指出，一旦美朝对话限期届满，朝鲜可能会再次试射洲际弹道导弹，如若至此，这将标志着美朝以谈判结束朝方核计划的希望幻灭，令两国重回对抗之路。而这或许就是朝方此前曾威胁华盛顿应展示善意，否则将采取一条“新道路”的部分内容。此外，美国朝鲜问题特使斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）还在周五会见了中国副外长乐玉成。据悉，这是比根此次对华为期两天的访问中，会见级别第二高的中国官员。据来自中国外交部的声明显示，会议期间，双方就朝鲜半岛问题交换了意见。