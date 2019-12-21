特朗普签国防授权法防中国干涉台湾大选 台北感谢 北京痛批

美国总统特朗普12月20日在安德鲁基地签署了美国2020年度国防授权法（NDAA）。该法首次关注中国干预台湾大选，要求美国国家情报总监在台湾大选后45天提交报告。台北当局表示感谢。北京当局痛批干涉内政。

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特朗普昨天赴佛罗里达州前签署了2020国防授权法。该法为美军年度开支提供7380亿美元。这份国防授权法之前分别在美国参众两院通过，特朗普总统20日签署后正式生效。

据中央社报道，台湾总统府今天表示，感谢美方对台湾国家安全的重视与支持，台湾将持续和美国行政部门讨论，强化台美间的安全合作，共同为促进区域的安全与和平稳定努力。

台湾总统府发言人黄重谚表示，台湾与美国共享自由民主的基本价值，感谢特朗普总统与美国国会对台湾国防安全的重视与支持。

美国2020财年国防授权法确定建立太空军、重视与中俄的竞争，关涉台湾的部分，包括网路安全合作、《台湾关系法》审查，增进美台国防关系。

在网路安全方面，要求美国国家情报总监在2020年台湾大选后的45天内，向国会相关委员会针对「中国干预、破坏选举而进行的行动，及美国为阻止此类行动所做的努力」提交报告，并要求美国国防部长在法案生效后180天内，向国会军委会提交报告，内容包括：跨部会的美台工作小组，协调因应新兴网路安全议题的可行性；讨论美国国防部与台湾进行网路安全活动的现行与未来计划；讨论网路安全建立、执行或实施协议所遇到的障碍。

北京痛批特朗普签署的国防授权法干涉中国内政。中国全国人大外事委员会发言人尤文泽谴责“美方无视中方多次表明的严正立场，在这个法案中塞入涉台、涉港、涉疆等多项涉华消极条款，这些条款罔顾事实、充满偏见，粗暴干涉中国内政。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

尤文泽强调：该法案涉台内容严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系和台海和平稳定。台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。

根据特朗普已签署的国防授权法，美国将致力支持台湾的军事能力。这项法案也呼吁支持香港的反送中示威者，并要求美国国家情报总监（DNI）向国会相关委员会提交关于新疆少数民族维吾尔族人待遇的报告。

尤文泽痛批：美方打着所谓民主、人权的幌子干涉他国内政的图谋决不会得逞。他宣称，涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和去极端化问题。