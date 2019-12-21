美防长：要收缩军力集中应对中俄挑战

美国国防部长马克·埃斯珀就2020财年国防授权法案和拨款表示：国会立法行动为美军有效应对中国（共）与俄罗斯的大国竞争迈出了巨大的一步。美军将继续集中精力应对中共和俄罗斯的安全挑战，不会因包括中东等其他地区局势而分散注意力。

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美国国会两院分别在上周和本周通过了2020财年国防授权法案。特朗普总统周五签署法案，使其正式成为法律。美国国防部长马克·埃斯珀和参谋长联席会议主席马克·米利同一天对媒体表示：感谢国会通过了2020财年国防授权法案和拨款，包括为国防部提供7380亿美元经费，这个预算比2019财年多出220亿美元。

据美国之音报道：美国国防部长埃斯珀说，美军在中东等地区的反恐行动不会影响对印太地区的聚焦。“我们有一项国家国防战略，阐明我们正处在一个大国竞争的时代，我们的主要挑战是中国（共）和俄罗斯。所以，我的目标是如何减少我们在世界其他地区的军力部署，包括叙利亚和阿富汗，召回我们的部队并重新训练他们、给他们新的装备，或者将他们转移到印太地区。这就是我的主要目标。”

埃斯珀说，国会这个星期的立法行动为美军有效应对中国（共）与俄罗斯的大国竞争迈出了巨大的一步。而自从担任国防部长以来的短短几个月，他已经两度前往印太地区访问，印太地区是美军的主要行动区域。

2020财年国防授权法包括授权美军设立第六个军种 美国太空军。国防部高级官员们说，美国的太空能力依然是世上最强，但未来的发展轨迹正出现令人忧虑的变化。跟俄罗斯相比，中国（共）对美国来说更是一个力量接近的威胁，美国需要更强的力量应对中国（共）的太空能力。

美中两军关系目前依然处于低谷，中国单方面取消了原定今年进行的多项美中军事交流活动，还拒绝美国军舰停靠香港。

今年12月10日，美国国务卿和总统在华盛顿先后与到访的俄罗斯外交部长拉夫罗夫举行会谈。俄罗斯同意美国提出的让中国参加军控谈判的设想。蓬佩奥则表示：“许多武器系统都会造成战略上的不稳定，所以我们认为不仅要让中国参加军控对话，还需要把中国手中所有会造成战略不稳定的“权力手段”都纳入到《新削减战略武器条约》，《中导条约》以及几十年前就已经签署过的全部协议当中。这就是美国的目标，也是美俄两国的目标。我们一定要做到！”

有分析指出：俄罗斯向美国示好之举让花了大价钱从其购买大量石油，并意图借其力量共同抗美的中南海高层的心中五味杂陈。今年6月，习近平访问莫斯科时，双方签署两个声明及30多份合作协议，将中俄从“战略伙伴关系”提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”，两人还互称“最好的知心朋友”、“亲密的朋友”。