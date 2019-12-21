自民党要求取消德国对华发展援助

长期以来，中国一直被认为是世界的工厂，但中国早已从政治、经济和技术角度瞄准了世界巅峰。德国仍然向中国发放发展援助，这成为德国在野党自民党的眼中钉。

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自民党向联邦议院申请，要求政府取消对中国的发展援助。经济合作和发展委员会里的自民党要员奥拉夫贝克（Olaf in der Beek）向《法兰克福汇报》表示：“谁也不明白，为什么中国继续获得政府优惠贷款，就因为它还被官方认为是发展中国家，但与此同时，它已成为最大的发展援助发放国。”

根据自民党的申请报告，2017年，德国对华发展援助总额约为6.28亿欧元。据说其中包括联邦政府为中国学生提供的2.08亿欧元资金和财政发展援助3.61亿欧元。

自2013年以来，德国一直向中国提供廉价的政府贷款，以用于在经济领域进行职业培训，例如汽车工程，电气工程，电信和医药。

贝克在《法兰克福汇报》上批评说：“通过这种方式，我们向中方提供“德国制造”的知识，以实现中国在全球高科技领域的领先地位。这是在搬起石头砸自己的脚。”

这位自民党籍国会议员还说，中国仍被世界贸易组织（WTO）归类为发展中国家，同时又将自己定位为全球经济强国，这是一个“笑话”。

自民党呼吁联邦政府对与中国的发展合作进行全面审核。该党认为，德国信贷机构不应再给予中国国有企业优惠贷款。另一方面，自民党希望与中国更加紧密地合作，以减少全球二氧化碳排放量和促进环境保护。