路透:中共中纪委是逃犯条例幕后推手

中国主席习近平在澳门接见林郑月娥率领的代表团，这是两人1个多月来的第三次见面

中央社消息，香港政府修订逃犯条例引爆“反送中”运动。经路透社调查，中共中纪委才是修订逃犯条例的真正推手，而非香港特首林郑月娥所宣称的是港府主动、自发去做；甚至林郑后来想撤回时，还一度遭中共高层拒绝。

广告 继续浏览后续

香港苹果日报引述路透调查、访问北京知情官员指出，中共中央纪律检查委员会是香港“逃犯条例”修订的真正推手，而中共中纪委最初的目标，是被称为中共权贵白手套、明天系创办人肖建华。

报导引述两名北京知情官员指，2017年1月27日中共总书记习近平的反贪行动触及香港，因为中共中纪委调查目标、亿万富翁肖建华就在香港。

肖建华当天早上在四季酒店被人蒙头、用轮椅运走，不少港人都认为这起绑架是中国特工所为，要送肖回中国调查。

两名中国官员表示，中共中纪委同年开始向负责香港事务的中国官员，提出引渡安排的迫切需要，中共中纪委希望有一种比在香港绑架中国逃犯，更不具政治破坏力的方法。

报导又提到，2013年港商潘维曦夫妇因涉行贿被强行掳返广州禁锢及判监、铜锣湾书店创办人林荣基与书店股东及员工共5人“被失踪”等同类事件发生后，港府官员2016年5月曾与北京讨论正式的引渡程序，但因北京不愿在人权与法律方面作出保障，双方未达成任何引渡协议。

一名中国高级官员指，引渡法将对中国有利，消除在香港绑架或其他法外争议行为的必要。陈同佳事件为中港引渡提供一个新契机，负责香港事务的中共官员向港府表达了通过引渡安排的需要。林郑月娥后来见反对声音太大，提出收回修例决定时，也一度被中共高层拒绝。

报导又称，北京早在20年前就想推动落实“逃犯条例”，明确显示中国想将自己的一套法律，延伸到香港独立法律体系。