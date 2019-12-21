马云：2019很不容易 一天内接到5个借钱电话

中国商业巨头阿里巴巴集团创始人、浙商总会会长马云在周六出席2019年世界浙商上海论坛暨上海市浙江商会年会并发表致辞。他在讲话中对于日前发生的“指挥风波”加以回应，并直言2019年很不容易，而在年底时，更是有很多朋友向他借钱。

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日前，一段录制于12月8日中国企业家俱乐部周年音乐会现场的视频流传网络。视频中，马云指挥中国爱乐乐团演奏《拉德茨基进行曲》，他还邀请在场观众跟着音乐节奏鼓掌互动，气氛相当热烈。但在视频传出后，很快有网友表示，乐团演奏和马云地指挥似乎不在一个点上。但也有人指出，起初马云似乎只是想在登台后与观众打个招呼，不过现场指挥，知名指挥家余隆主动把指挥棒递给马云，马云也当仁不让“登台献艺”。这个小插曲也得到了多家媒体的报道和网民的议论。就这一事件，马云在年会致辞发言中回应称，并没有准备这次发言，并称就像前不久，他也是在毫无准备的情况下，被邀上台了做了一次交响乐团的指挥。

马云说，“我去做指挥，别人就说我是有钱就能为所欲为。”台下听众以笑声回应后，他并接着说：“其实商人都明白，真正的企业家，我们把钱当作资源，把别人对我们的信任看得最为珍贵。这个世界最难做的就是建立信任，最脆弱的也是信任。你做了很多事情，才能建立起一点点信任，但是，你只要做了一点坏事，可能信任就会失去。” 他并继续说，主要讲三句话，三个意思。第一，祝贺均金会长的完美工作。马云称，第二，2019年很不容易，但是我们做企业的知道，每一年都不容易。2019年的最不容易的是，以往可能部分人不容易，2019年可能大部分企业不容易。他谈到，“年底了，昨天收到很多朋友借钱的电话，一天内五个电话，过去一个礼拜要卖楼的朋友大概有十个，确实不容易。也许这只是不容易的开始，大家都不容易，也就好办。”

马云认为，所有人都明白，浙商过不去，其他商人肯定也过不去。世界在进入巨大的变化之中，中国经济也在面临巨大的调整，我们只有改变自己，才能适应这个调整，他相信这是机会的开始。他并提出，只有不断学习的人才有未来，为未来解决问题的企业才有希望。另有消息显示，马云在周五举行的第四届楚商大会上，被受聘为湖北省政府经济顾问一职。