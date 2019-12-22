中国一月之内四起煤矿事故36人死亡

近1个月以来，中国四省：山西、山东、四川、贵州接连发生2起重大煤矿生产安全事故和2起重大涉险事故，共致36人死亡。

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按时间顺序，这四起煤矿事故分别为：

11月18日，山西平遥峰岩煤焦集团二亩沟煤业有限公司违规开採，引发瓦斯爆炸，造成15人遇难、9人受伤。

11月19日，山东能源集团梁宝寺煤矿掘进工作面11人被困，经36小时救援，被困矿工全部脱险。

12月14日，四川省川煤集团芙蓉集团公司杉木树煤矿矿区发生透水事故，造成5死、13人受困，经84小时救援，被困矿工全部脱险。

12月17日，贵州省黔西南州安龙县广隆煤矿综掘工作面发生煤与瓦斯事故，造成16人死亡。

中国官方表示，以上4起事故暴露部分煤矿企业责任不落实，其中两起事故与煤矿企业和承包业者无视法律和矿工生命、瞒报迟报有关。山东梁宝寺煤矿和贵州广隆煤矿发生事故后，均未在规定时间内上报。

中国国家煤监局认为，上述事故暴露出部分煤矿企业存在主体责任不落实等问题。一些煤矿片面追求经济利益，为了赶进度、抢产量，超能力、超强度冒险生产，井下违规布置多头面作业。一些地方对不具备安全生产条件、生产能力落后的小煤矿态度暧昧，踩着政策底线搞低水准技改扩能重複建设，实际上就是为了避免被淘汰关闭。

中国国家煤监局要求严肃事故调查处理，坚持“一案三查”，既查企业主体责任，也查部门监管责任和地方党政领导责任，对涉嫌犯罪的人员，要坚决依法移交司法机关处理。