中国官方发布政策文件要力挺民营企业

新华社在周日公布了由中共中央、国务院印发的《关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的意见》（以下简称《意见》）。这一文件被指是中国官方就民营企业改革发展领域的首个中央文件，《意见》勾画了民企发展的市场环境、政策环境、法治环境，鼓励民企改革创新、守法遵规，促进亲清政商关系的形成。

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报道指出，此次公布的《意见》共分8大项、28条，提及上述内容。文件提到，中国改革开放40多年来，民营企业“发挥了不可替代的作用”。民营经济已经成为中国公有制为主体、多种所有制经济共同发展的“重要组成部分”。据了解，当前，民营经济贡献了中国50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，推动经济社会发展的重要力量。但面对近期中国内外环境的复杂变化，民营经济发展也面临着一定的困难和问题。今年1 11月，中国民间固定资产投资增长4.5%，增速较去年同期下降4.2个百分点；私营规模以上工业企业利润同比增长5.3%，增速较去年同期下降4个百分点。

对此， 中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，“在此背景下，如何进一步激发民营企业活力和创造力，破解民营经济规模小、发展粗放、国际竞争力不强等突出矛盾，是一项重大课题。”就相关问题，《意见》在前言中写道，为进一步激发民营企业活力和创造力，充分发挥重要作用，遂订定这项《意见》。《意见》的8大项分别为：总体要求、优化公平竞争的市场环境、完善精准有效的政策环境、健全平等保护的法治环境、鼓励引导民营企业改革创新、促进民营企业规范健康发展、构建亲清政商关系、组织保障。

《意见》指出，要“保护民营企业和企业家合法财产”，严格按照法定程序取取查封、扣押、冻结等措施，依法严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产，严格区分企业法人财产与股东个人财产，严格区分涉案人员个人财产与家庭成员财产。《意见》还提到，要确实“落实更大规模减税降费”，实施好降低增值税税率、扩大享受税收优惠小微企业范围、加大研发费用加计扣除力度、降低社保费率等政策，“实质性降低企业负担”。《意见》称，要落实涉企收费清单制度，清理违规涉企收费、摊派事项和各类评比达标活动，加大力度清理整治“第三方截留减税降费红利”等行为，进一步畅通减税降费政策机制，“确实降低民营企业成本费用”。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑介绍称，《意见》大部分谈的是民营企业的营商环境，包括政府、法律、税收、准入、金融，强调平等，很有积极意义。他说，对于民企来说，改善营商环境是重中之重。而在企业领导层方面，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾也表示，《意见》对市场、金融、司法等部门的治理工作提出了明确要求，感受到这些政策举措的精准务实。他说，“《意见》为民企健康发展提供了宽松安定的环境，是民营企业克服暂时困难、加速迈向高质量发展的强大助力。”

就这一文件的出台，据第一财经报道，一名来自国家发改委的有关负责人提出，“《意见》提出不断完善工作体系，健全政策落实机制，强化示范引领，营造良好协洽的社会氛围。”该负责人称，“我们会加强对文件落实情况的跟踪问效，对政策落实效果实时评估，在不断研究新情况、总结新经验、解决新问题的过程中深化改革，让有含金量的措施实实在在地见到效果，发挥作用，增强民营企业真实获得感。”