中国寒冬强推煤改气 村民用不起 煤炉被抢被封水泥

中国北方进入严冬之际，当局继续推行“煤改气”。一些农家表示他们根本承受不了昂贵燃气工程和燃气费用，只好继续使用煤炭炉灶取暖烧饭。结果他们的炉灶被检查人员强行拉走或封上水泥。

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据推特@dongline21日贴出标注新京报的视频显示，山西临汾政府出台“燃煤污染防治规定”，禁止在禁媒区使用煤炭。当地有村民爆料，燃气价钱太贵，老百姓根本承受不起。无奈当局用强，多户人家的炉灶被抢走，还有人家的锅炉被村委会用水泥封死。

据当地村民张胜缘介绍，煤改气工程，每家基本要花“万八千”元人民币。邻村挖沟槽在村民家门前留个口，要两千块钱入户费。村民安装燃气壁挂炉，连补贴带炉子，价格要七八千元，“老百姓根本承受不了这个价格”。

另外，“燃气价钱也太厉害”，大家反映用不起。村民张胜缘的女婿介绍，要是家里烧暖和的话，一个月燃气费要两千元，一天就要七八十块钱。“那肯定是支付不起”。

当地政府对村民采取强制措施。据该村民说，三五天前到现在，天天查。老百姓十户人家有九户不敢开门，都害怕进来把炉子拉走。...来5个人，大队的，胳膊上带环保臂章，特警开着车在村里转，晚上无人飞机不停点。...拉走人家锅炉，没法子，村长跟着。实在不行就把你抓走，扣走。乡里面就是强制的。