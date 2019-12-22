台国防部智库：2030年中国大陆将有4个航母战斗群

由台湾国防部成立的财团法人国防安全研究院公布最新《2019中共政军发展评估报告》显示，该智库预估至2030年中国大陆军方将拥有4个航空母舰战斗群。报告认为，陆方在南中国海所采取的填海造岛及军事化行动，目的是攻打台湾时可从南部进攻，不必担心美军从背后实施反击，因此攻打台湾风险正在提高。

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据中央社报道介绍称，台国防安全研究院发布的这份报告指出，中国大陆将焦点摆在台湾，认为台湾位居第一岛链的关键位置，若能取得台湾东部港口，陆方就能一劳永逸突破第一岛链进入太平洋。该机构认为，制海权需要海外基地的支援，由此可见北京方面为何将战略目标放在台湾东部港口，根据美国著名军事家阿尔弗雷德·赛耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）提出的海权论，国家繁荣与国力，有赖海上交通线的控制，并称“谁控制海洋，谁就控制世界”，而控制海洋除了拥有一支强大海军，同时必须拥海外基地与补给站，例如美军在80个国家，就拥800个海外基地。

这份报告示警称，大陆军方改建前苏联瓦良格号的第1艘航舰“辽宁号”已在2012年加入海军服役，第2艘国产的“山东号”也于近期正式服役，中国海军并计划在2030年拥有4个航舰战斗群，尤其后两艘将使用弹射方式起飞舰载机，而非前两艘的滑跃方式。台国防院还引述称，美国智库国际评估与战略中心（International Assessment and Strategy Center）亚洲军事事务资深研究员费学礼（Rick Fisher）认为，“占领台湾将是中国对外扩张需要走出的关键一步。”报告称，若陆方占领台湾，中国海军向外投射军力将会方便许多。报告指，北京不顾国际社会强烈反对在南中国海填海造岛、实施军事化，目的是让中国军队未来在攻打台湾时可从南部进攻，而不必担心美军从背后实施反击。而随着中国快速推进军事现代化，北京攻打台湾风险也正在提高。

值得一提的是，随着2020年台湾总统大选的日益临近，台海问题再次成为了近日在中国屡被谈及的话题之一。《环球时报》2020年年会在周六便邀请各方人士就其题二“两岸大势：2020统一关键节点？”展开讨论。出席论坛的台大政治系教授张亚中认为，“武统”是最简单粗暴的方式，和平统一才真正考验两岸的智慧，相关言论也引发解放军退役中将的反驳。论坛中包括言论较激进的原南京军区副司令、中将王洪光，他则宣称所谓“台独”势力已经在台湾占多数，统派被边缘化，且这个趋势不可逆。王洪光称，他认为和统的窗口在台湾已经关闭，大陆民众与台湾民众在统独问题上的意见背向而行，渐行渐远。王洪光强调，两岸统一，时不我待，并称“再有5至10年，解放台湾、统一台湾的时候，将是两岸不可承受之重。” 他说，“蔡英文动员年轻人‘芒果干’（亡国感），就是年轻人已把台湾作为国家，且这个趋势越来越快、越来越急。”