圣诞卡片惊现越洋囚犯求助信 英国特易购暂停一在华合作

英国最大的连锁超市特易购（Tesco）在周日宣布暂停了与一家中国供应商的合作。此前，英国媒体报道，一名家住伦敦南部现年6岁的小女孩发现，在家人购买的圣诞卡中夹有一条被指是来自中国上海一监狱的犯人求助信息。

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英国《星期日泰晤士报》在当天报道称，家住伦敦南部的6岁女孩弗洛伦斯·维迪科姆（Florence Widdicombe）打开一盒1.50英镑的特易购圣诞卡，图案是一只戴着圣诞老人帽子的小猫。但她在打开圣诞卡后发现上面已经用英文写有如下文字，“我们是中国上海青浦监狱的外国犯人，被迫劳役。请帮助我们，并通知人权组织。”纸上还附加有督促收卡人与英国记者韩飞龙（彼得·汉弗莱，Peter Humphrey）联系及英国《金融时报》的网址。

报道称，经发现求助信息的维迪科姆父亲通过网络查询发现，信中提及的韩飞龙曾经担任记者，在青埔监狱被关了九个月，已在2015年获释。两人透过社群网站取得联系，韩飞龙说，他联络过去的狱友，许多人都证实曾被强迫进行制作和包装工作。韩飞龙介绍称，他和美籍华裔妻子虞英当年曾受雇于葛兰素史克药厂，在大陆担任调查人员，后来被控非法调查个人资料，2013年被捕，被迫在中国官方电视上公开认罪。他和妻子2014年8月被定罪，隔年6月获释并被驱逐出境。但韩飞龙也表示，由于其曾被关押的监狱的审查制度有所加强，切断了他在2015年获释前与他遇到的囚犯的通常联系方式。

就这一事件，特易购的一名女发言人稍后回应称，对这则新闻报道中的指控感到“震惊”，并补充强调，该公司绝不允许在供应链中出现有监狱犯人参加的劳动产物。特易购指出，该卡片涉及的中国供应商是浙江云观印刷公司（音译，Zheijiang Yunguang Printing），已经立即暂停在这家工厂进行的生产工作，并展开调查。特易购称，一旦发现其曾使用过监狱劳工，特易购将会把它从供应商名单上除名。

发言人还表示，特易购拥有一个全面完善的审计系统，以确保供应商不会通过剥削强制工人劳动来生产产品。特易购发言人还称，“上个月刚刚对这家供应商进行了独立的审计，没有证据显示他们违反我们禁止使用监狱劳工的规定。”据了解，在英国特易购超市销售的慈善性质的圣诞卡，每年为英国心脏基金会、英国癌症研究和英国糖尿病组织筹集30万英镑。