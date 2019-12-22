安倍晋三启程访华 谈合作外或提及中国海洋活动、香港局势

日本首相安倍晋三将于12月23日对中国展开为期3天的访问，并会届时出席定于24日在四川成都召开的第八次中日韩领导人会议。此次访华除了要与中方官员谈及加强两国经贸合作外，据共同社报道，安倍晋三在与中国国家主席习近平会面时，或将有意提及中国海洋活动和香港局势。

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安倍晋三在此次访华首日，将在北京与习近平会面。共同社的报道指出，安倍届时会确认，两国为习近平明年春天作为国宾访日，开展合作的有关事宜，并会有意提及中国的海洋活动与香港局势。报道称，中国官方船只在尖阁诸岛即中国钓鱼岛周边毗连地区出现的天数在2019年内再创新高。该海域出现的中方船只的武装化和大型化也十分明显。而就香港局势问题，安倍或将要求中国作为“负责任的大国”，维持当地的法治。此外，安倍晋三将在访华第二日于四川成都出席中日韩首脑会议，并借机在相隔1年零3个月后，再度与韩国总统文在寅单独会谈，并将提及有关二战中被强征劳工诉讼问题。日韩两国在过去数月中关系一度紧张，安倍此行也被看作能起到缓和两国关系的一次机遇。依照行程安排，安倍在周三还将与李克强总理举行会谈，并参观成都郊外的古代水利设施等。

值得一提的是，安倍在此次访华前还专门接受了包括中新社等中国官媒的联合书面采访，采访中他谈到了中日关系和中日韩合作等地区问题。安倍表示，今年适逢日中韩合作开展20周年。希望在日中韩领导人会议上能够总结迄今以来在广泛领域中取得进展的日中韩合作，同时也希望探讨如何进一步深化在环保、老龄社会、人员交流等共同课题上的三方合作。他说，三国之间，存在着邻国间才有的各种各样的课题，但正因为有这些课题，我们才更应该利用这种机会进行坦率的讨论，从而逐步推动进程，奠定发展的基础。当谈到中日关系时，安倍认为，在中日关系不断发展的过程中，高层互访和交流具有重要意义。安倍说，去年以来双方高层互访频繁，值得为之高兴。

另就如何看待此行首日与习近平将举行的会谈，安倍指出，如今国际社会正面临着巨大变化和不稳定因素凸显的局面。日中两国共同对地区及世界的和平稳定与繁荣肩负着重大责任。相信在作为世界第二、第三经济大国的中国和日本之间开展合作能够形成一股巨大力量。他并介绍称，在成都期间还计划与李克强一起参观都江堰。期待能够饱览一下这片以“天府之国”著称的富饶土地。安倍告诉中方媒体称，日中互为邻邦，有着悠久的交往历史，而且现实中也存在着邻国间才有的各种课题。正因如此，领导人之间坦率交换意见是十分必要的。希望此行能够成为进一步牢固日中间纽带的契机。他并另就中日两国民间交流和贸易合作等问题发表看法，指出民间交流是支撑两国关系的基础，并称“两国民企等之间签署了52项合作备忘录，该项合作的落实工作正在取得进展。”

同样就中日经贸关系，安倍称，今年4月在北京举行首次对话，双方就创新与知识产权等领域的合作和课题等事宜交换了意见。今后将继续利用好该对话机制，进一步探讨具体的合作方式。他并补充道，为了以健全且可持续性的方式推进创新合作，需要对知识产权领域等的环境加以完善，同时也需要相互就对方国内制度和政策加深理解。通过该对话机制，日方将继续加深与中方的讨论和交流。另据路透社报道显示，中国最新宣布部分解除对进口日本牛肉的限制。此次解禁对象被指是日本生产30个月以内的无骨牛肉，其也被指是中方近过去20年来，首次对日本牛肉采取的解禁措施。